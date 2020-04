Đưa vào vận hành hàng loạt công trình truyền tải điện, đảm bảo cung cấp điện hè

Quảng cáo

Công trình “Nâng công suất TBA 500 kV Nho Quan” được Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) khởi công ngày 31/12/2019 nhằm chống quá tải cho máy biến áp (MBA) hiện hữu tại Trạm. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên nhà sản xuất MBA không thể sang Việt Nam để hướng dẫn, giám sát lắp đặt MBA.

Trước yêu cầu cấp bách của việc nâng công suất TBA 500 kV Nho Quan góp phần đảm bảo cung cấp điện cho Thủ đô Hà Nội và các vùng phụ cận, mặt khác TBA 500 kV Nho Quan còn là điểm nút quan trọng giải tỏa công suất các Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn, Vũng Áng,… góp phần liên kết, truyền tải điện cho 3 miền Bắc - Trung - Nam, ngày 10/3/2020, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã giao PTC1 chủ trì, phối hợp với Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS) tiến hành thí nghiệm, vận chuyển MBA 500 kV - 600 MVA dự phòng tại TBA 500 kV Phố Nối đến lắp đặt đưa vào vận hành tạm tại TBA 500 kV Nho Quan cho đến khi đủ điều kiện lắp đặt MBA 500 kV - 900 MVA thuộc dự án nâng công suất TBA 500 kV Nho Quan.

Đoàn công tác do ông Nguyễn Phúc An - Giám đốc PTC1 dẫn đầu đến thăm và làm việc, trao quà cho CBCNV đang thi công tại Công trường

Bên cạnh đó, để đảm bảo chất lượng điện năng khu vực mua điện Trung Quốc, ngày 11/3/2020, EVNNPT đã giao PTC1 thực hiện di chuyển 2 giàn tụ bù ngang 110 kV - 25 MVAr từ TBA 220 kV Vĩnh Yên lắp đặt vận hành tại các TBA 220 kV Yên Bái, Lưu Xá và di chuyển một giàn tụ bù ngang 110 kV - 50 MVAr từ TBA 500 kV Thường Tín để lắp đặt vận hành tại TBA 220 kV Vĩnh Yên.

Với tiến độ được giao phải hoàn thành các công trình trước ngày 15/4 thực sự là thách thức với PTC1 và các đơn vị thi công khi mà công ty đang thực hiện phương án cô lập lực lượng vận hành tại các TBA để phòng, chống dịch bệnh.

Để đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh, PTC1 và các đơn vị đã tuân thủ những quy định kiểm soát chặt chẽ tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên công trường; lực lượng giám sát, thi công cũng phải cách ly, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, nếu cần tiếp xúc thì phải hạn chế số lượng và bố trí khu vực riêng cho việc tiếp xúc, trao đổi công việc; tuân thủ tuyệt đối việc giám sát thi công để đảm bảo chất lượng công trình, an toàn trong thi công.

TBA Yen Bai Thi công cả ban đêm để kịp tiến độ

MBA 500kV - 600MVA - đóng điện thành công tại TBA 500kV Nho Quan

Không chỉ khó khăn trên công trường, việc di chuyển máy biến áp, các bộ giàn tụ và cung cấp vật tư thiết bị cũng gặp không ít khó khăn. Công ty đã phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu cung cấp đúng hạn, hạn chế các rủi ro xảy ra. Theo chỉ đạo của EVNNPT về việc xin cấp phép vận chuyển máy móc thiết bị liên tỉnh, thành phố để phục vụ sản xuất, công ty đã chủ động làm việc với các sở, ban, ngành địa phương để việc vận chuyển vật tư, thiết bị được an toàn và thuận lợi.

Ngoài ra, các công trình phải được thực hiện trong thời gian ngắn với khối lượng công việc lớn, thời tiết lại đang trong giai đoạn chuyển mùa nên thường xuyên có mưa giông và sét, có công trình phải làm việc vào ban đêm trong mưa rét nhưng tập thể CBCNV PTC1 đều quyết tâm đảm bảo an toàn, đảm bảo chất lượng công trình để đóng điện sớm và đúng kế hoạch.

Mặc dù gặp khó khăn thách thức từ lúc triển khai và trong suốt quá trình thi công, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, động viên kịp thời của ban lãnh đạo PTC1 nói chung và của ban lãnh đạo các đơn vị nói riêng, cùng với đó là quyết tâm của CBCNV tham gia thi công công trình, kết quả sau một tháng gấp rút thi công, các công trình đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra.

Theo đó, ngày 6/4/2020 tại TBA 220 kV Vĩnh Yên đã đóng điện đưa vào vận hành giàn tụ bù ngang TBN 102 - 50 MVAr; ngày 10/4/2020, tại TBA 220 kV Yên Bái đã đóng điện đưa vào vận hành giàn tụ TBN 101 - 25 MVAr; ngày 12/4/2020 tại TBA 220 kV Lưu Xá đã đóng điện đưa vào vận hành giàn tụ bù ngang TBN 101 - 25 MVAr và ngày 12/4/2020 tại TBA 500 kV Nho Quan đã đóng điện đưa vào vận hành tạm MBA 500 kV - 600 MVA.

Việc đóng điện thành công các công trình sớm hơn so với kế hoạch sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải, nâng cao độ ổn định và tin cậy trong việc đảm bảo cung cấp điện mùa hè năm 2020; thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống an sinh xã hội địa phương cũng như giữ vững sự ổn định, an toàn, liên tục của Hệ thống truyền tải điện quốc gia./.

Thanh Hoa