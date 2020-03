Dừng chạy thường nhật một số tàu từ Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc vì Covid-19

Quảng cáo

Cty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, từ ngày 16/3, tạm dừng chạy thường nhật với các đôi tàu QT1/QT2 chặng Hà Nội – Quán Triều (Thái Nguyên), đôi tàu DD5/DD6 chặng Hà Nội - Đồng Đăng (Lạng Sơn), và đôi tàu 51501/51502 chặng Yên Viên (Hà Nội) - Hạ Long (Quảng Ninh). Những đôi tàu này sẽ chỉ chạy vào Chủ nhật hàng tuần.



Cũng từ ngày trên, tuyến Hà Nội - Hải Phòng cũng dừng chạy một số tàu thường nhật, gồm: Tạm ngừng chạy tàu HP1 (tàu khởi hành từ Hà Nội lúc 6h hàng ngày); Tạm ngừng chạy tàu LP2 (khởi hành từ Hải Phòng lúc 6h10 hàng ngày);



Tạm ngừng chạy tàu HP2, LP7 vào các ngày Thứ 2 đến Thứ 5 và Thứ 7 hàng tuần, chỉ chạy vào Thứ 6 và Chủ Nhật hàng tuần. Như vậy, trừ Thứ 6 và Chủ Nhật, tuyến Hà Nội – Hải Phòng sẽ chỉ còn 1 đôi tàu mỗi ngày (thay vì 3 đôi tàu như hiện nay).



Ngoài vắng khách do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các tuyến tàu Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Thái Nguyên, Yên Viên - Hạ Long được xem là tàu an sinh, theo Luật Đường sắt được ngân sách nhà nước hỗ trợ bù lỗ.



Tuy nhiên, theo Cty CP Vận tải đường sắt Hà Nội, năm 2019 do chưa có hướng dẫn nên không được ngân sách bù, công ty vẫn phải chịu lỗ khoảng 20 tỷ đồng. Trong khi đó, kế hoạch năm 2020 cũng chưa được Bộ GTVT phê duyệt, nên cũng chưa biết có được hỗ trợ hay không.



Trước đó, cũng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khách đi tàu hoả giảm mạnh, nên Cty CP Vận tải đường sắt Hà Nội đã phải giảm tần suất khai thác tàu từ Hà Nội đi Lào Cai, và Hà Nội đi Vinh.



Hiện thời hạn nối lại các đoàn tàu tạm dừng trên vẫn chưa được đưa ra.

Khách đã mua vé trên những tàu dừng sẽ được đường sắt hoàn, đổi vé miễn phí.

Tổng Cty Đường sắt lên tiếng về nguy cơ dừng chạy tàu từ tháng 3/2020 Ngày 26/2, Tiền Phong đăng ý kiến của ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho rằng, việc để xảy ra tình trạng 20 doanh nghiệp đường sắt lao đao, hàng vạn lao động trong ngành đang không có tiền lương và có thể sẽ phải dừng chạy tàu từ tháng 3 tới có phần bắt nguồn từ việc thiếu hợp tác của Tổng Cty Đường sắt Việt Nam (VNR). Ngành đường sắt trước nguy cơ dừng chạy tàu: Ai chịu trách nhiệm? Theo Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), để xảy ra tình trạng 20 doanh nghiệp đường sắt lao đao như hiện nay bắt nguồn từ việc thiếu hợp tác của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR). Ngân sách đã có, vấn đề còn lại là Bộ Giao thông Vận tải cần họp với Cục Đường sắt và VNR để ký hợp đồng giải ngân vốn.



Lê Hữu Việt