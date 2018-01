Được phép dùng thẻ Đảng, bằng lái để lên máy bay

Cụ thể, hành khách có quốc tịch Việt Nam từ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đi máy bay nội địa sẽ cần xuất trình 1 trong 14 loại giấy tờ sau: Hộ chiếu hoặc giấy thông hành, thị thực rời; thẻ thường trú, thẻ tạm trú; chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân; giấy chứng minh, chứng nhận của các lực lượng vũ trang; thẻ đại biểu quốc hội; thẻ đảng viên; thẻ nhà báo; giấy phép lái ôtô, môtô; thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay, thẻ của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia; thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam; giấy xác nhận nhân thân do công an phường, xã nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận; giấy của cơ quan có thẩm quyền chứng nhận hành khách là người vừa chấp hành xong bản án; giấy xác nhận có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và chỉ có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác nhận.

Trước đó, ngày 17/11/2017, Bộ GTVT ban hành thông tư 45, quy định từ ngày 15/1/2018, hành khách có quốc tịch Việt Nam từ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đi máy bay trên các chuyến bay nội địa không được sử dụng các giấy tờ như thẻ đảng viên, thẻ nhà báo, giấy phép lái xe môtô, ôtô, để làm thủ tục đi máy bay. Lãnh đạo Bộ GTVT cho rằng thông tin đó không chính xác, do sơ suất trong quá trình soạn thảo thông tư.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Ngọc Đông cho hay, quá trình xây dựng thông tư 45/2017/TT-BGTVT về về sửa đổi Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam, ban đầu, Bộ GTVT đã kết luận không đưa các loại thẻ trên ra khỏi danh mục các thẻ được dùng để lên tàu bay.

Tuy nhiên, trong quá trình tiếp thu ý kiến, Cục Hàng không với chức năng chủ trì soạn thảo đã bỏ các loại thẻ này ra khỏi danh mục. Cơ quan rà soát trình lãnh đạo Bộ là Vụ Vận tải cũng không phát hiện ra điều này.



Trả lời về nội dung này, Phó Cục trưởng Hàng không Đinh Việt Sơn cho hay: Khi xây dựng dự thảo Thông tư 45 có nội dung trên, nhưng sau khi lấy ý kiến để trình bộ ký ban hành đã bỏ đi. “Như có lẽ do sơ sót đánh máy và lỗi kỹ thuật, nên nội dung trên vẫn còn trong bản gửi lên lãnh đạo bộ ký ban hành”, ông Sơn nói.

Sỹ Lực