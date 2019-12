Đường dây 500kV Thường Tín – Tây Hà Nội: Chờ gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng

Quảng cáo

Đường dây 500kV Thường Tín - Tây Hà Nội được thi công nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải phát triển của phía tây Thủ đô Hà Nội. Sau khi hoàn thành công trình này sẽ nâng cao chất lượng điện năng, đảm bảo cung cấp điện an toàn và tin cậy, tạo sự linh hoạt trong công tác vận hành lưới điện truyền tải khu vực. Kết nối giữa trạm biến áp (TBA) 500kV Tây Hà Nội và TBA500kV Thường Tín tạo mạch vòng liên kết lưới điện 500kV xung quanh TP Hà Nội. Đặc biệt đảm bảo cung cấp điện cho thành phố Hà Nội vào mùa nóng năm 2020 do đó theo yêu cầu của EVN dự án phải hoàn thành đóng điện trước tháng 4/2020.

Một vị trí cột đã được hoàn thành dựng

Ban quản lý dự án các công trình điện miền bắc (NPMB) là đơn vị được giao thực hiện đầu tư xây dựng đường dây 500kV Thường Tín - Tây Hà Nội trên địa bàn các huyện Quốc Oai, Chương Mỹ, Thanh Oai và Thường Tín (thành phố Hà Nội).

Trong những ngày đầu đông, trong cái rét căm căm, có mặt tại công trường thi công ĐZ 500kV Thường Tín – Tây Hà Nội, chúng tôi có dịp tận thấy những khó khăn vất vả mà những đơn vị đang gặp phải khi thực hiện tuyến đường dây quan trọng này.

ĐZ 500kV Thường Tín – Tây Hà Nội, được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đầu tư xây mới đường dây 500kV 2 mạch với chiều dài hơn 40km, 96 vị trí cột, điểm đầu TBA 500kV Tây Hà Nội, điểm cuối TBA 500kV Thường Tín. Dự án này được EVNNPT giao cho NPMB thay mặt chủ đầu tư quản lý dự án. Công ty Cổ phần thiết kế xây dựng điện 1 là đơn vị tư vấn thiết kế, Công ty Truyền tải điện 1 thực hiện tư vấn giám sát và quản lý vận hành. Dự án do các nhà thầu: Công ty CP Lắp máy (INCO); Công ty CPTĐ ĐTTM công nghiệp Việt Á (VIETA); Công ty CP Sông Đà 11 (SĐ 11); Công ty TNHH Điện Địa Phương (RECO) tham gia thi công.

Các công nhân thi công, lấy độ võng khoảng néo 5-6

Các công nhân vận chuyển và dựng cột

Hiện NPMB đã bàn giao được 87/96 vị trí móng, còn lại 9 vị trí đang giải quyết khó khăn vướng mắc để giải phóng mặt bằng (GPMB) bàn giao cho nhà thầu. Về tiến độ chung, các nhà thầu đã hoàn thành đúc móng 80/96 vị trí. Đang thi công móng 4/96 vị trí; dựng cột hoàn thành 71/96 cột; đang dựng 6/96 cột; còn lại 3 vị trí đã xong móng đang chuẩn bị lắp dựng cột và 12 vị trí chưa thi công móng do khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Các đơn vị đã kéo dây hoàn thành 2/41 ̣khoảng néo (KN5-6, KN83-84 dài 0,816/40,69km). Các đơn vị cũng đang kéo dây 7/41 khoảng néo ( KN1-2, 38-44, 51-54, 62-64, 64-66, 66-69, 74-76 dài 8,542/40,69km), đang chuẩn bị công tác kéo dây 02/41KN (KN29-32, 44-47 dài 2,254 km).

Trong cơn gió lạnh đầu đông, ràn rạt buốt mặt, những ngượi thợ xây lắp lặng lẽ vận chuyển những thanh cột vượt ruộng để lắp dựng cột. Tại vị trí 30 ĐZ 500kV Thường Tín - Tây Hà Nội, anh Phạm Đức Thuận - cán bộ kỹ thuật công ty Cổ phần Tập đoàn TMCN Việt Á cho biết: Cung đoạn của đơn vị đang đảm nhận thi công nói riêng và cả cung đoạn đường dây này nói chung đa phần các vị trí cơ bản nằm trên ruộng lúa thấp trũng, một số vị trí nằm vào khu vực ao hồ. Vì vậy, quá trình thi công móng, dựng cột khó khăn khi có mưa, ngập hố móng, ngập vị trí và ngập úng khu vực xung quanh dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong thi công.

Ông Trần Văn Anh – Cán bộ Kỹ thuật NPMB cho biết thêm, để đảm bảo duy trì nguồn điện cho khu vực Tây Hà Nội việc cắt điện các đường dây 220kV hiện hữu đi gần và giao chéo rất khó khăn do đó các đơn vị thi công phải kiểm soát nghiêm ngặt để tổ chức thi công dựng cột vị trí 30, 31 cạnh 2 đường dây 220kV đang mang điện đảm bảo an toàn, chất lượng và đáp ứng tiến độ. Kế hoạch cắt điện các đường dây 220kV giao chéo do Trung Tâm điều độ Hệ thống điện Miền Bắc đã tính toán và phê duyệt sau đó tiến hành thi công kéo dây hoàn thành khoảng néo VT 29 - 32 trong khoảng thời gian cho phép, đây là một trong những nhiệm vụ, nút thắt khó khăn của dự án mà các bên liên quan đang gấp rút tập trung để hoàn thành để tháo gỡ.

Theo đại diện NPMB, đến nay ĐZ 500kV Thường Tín – Tây Hà Nội vẫn còn 9 vị trí móng nằm trên địa bàn huyện Thường Tín chưa bàn giao được cho nhà thầu thi công do chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Một khó khăn nữa là công tác tái định cư cho 11 hộ tại huyện Thường Tín vẫn chưa được thực hiện.

Trước mắt, tại công trình này vẫn còn nhiều điều phải làm đặc biệt là NPMB tiếp tục tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Mặt khác NPMB bám sát công trường nhắc nhở các nhà thầu bố trí đủ phương tiên và nhân lực đẩy nahnh tiến độ thi công. Có như vậy ĐZ 500kV Thường Tín – Tây Hà Nội sớm hoàn thành và đóng điện trong quý 1 năm 2020 đảm bảo cấp điện cho Hà Nội.

Quang Thắng