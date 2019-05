Dưỡng mạch nguồn vốn xoay chuyển đói nghèo

Những dòng vốn ngày một chảy mạnh và phủ rộng, tích góp theo năm tháng cùng đôi tay cần mẫn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã góp phần xoay chuyển cuộc sống của chính họ, vun đắp ấm no và phát triển kinh tế địa phương.

Từ dòng vốn chuyển dời nhận thức

Hôm nay, với chị Lê Thị Me - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Hà Văn, làng Hà Lũy, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh là một ngày đặc biệt. Đón Đoàn công tác của NHCSXH do Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng dẫn đầu vào đúng ngày giao dịch định kỳ tại Điểm giao dịch xã Canh Thuận, chị không kìm nổi niềm vui và sự xúc động. Chị làm sao quên được những ngày tháng gia đình mình “chung thân” với hai chữ hộ nghèo. Lại càng khó khăn chất chồng hơn khi 4 năm trước người chồng - trụ cột chính gia đình qua đời. Một nách nuôi hai con nhỏ, dù cần cù, cật lực từ việc nhà đến làm thuê, song mối lo cơm áo, gạo tiền vẫn nặng trĩu trên đôi vai nhỏ bé của chị. Nhà có tới 3 héc - ta đất đồi nhưng lúc đầu chị chưa mạnh dạn sản xuất nên vay vốn NHCSXH cũng chừng mực. Song đến lúc này, chị ý thức được không có con đường nào khác để có thể phát triển kinh tế nếu không mạnh dạn đầu tư sản xuất. Chính vì vậy, cùng với con bò giống được Nhà nước hỗ trợ, chị mạnh dạn vay NHCSXH 30 triệu đồng để trồng keo và nuôi bò. Thời gian rảnh, chị tranh thủ học lấy cái nghề, đi làm công nhân kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống và nuôi các con ăn học. Nhờ chăm sóc tốt, bò giống do Nhà nước cấp đã sinh sản, keo cũng bán được giá. Cuối năm 2017, chị Me tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Khẳng định tất cả những gì mà gia đình chị có được hôm nay đều nhờ NHCSXH hỗ trợ cho vay vốn phát triển sản xuất, chị Me tâm sự: “Thời gian qua, gia đình tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ NHCSXH rất nhiều. Bây giờ kinh tế gia đình khá hơn trước, mẹ con tôi đã có thể tự lực cánh sinh, nên tôi tự nguyện xin ra khỏi diện hộ nghèo để những hộ nghèo hơn, khó khăn hơn được hỗ trợ”.

Chị không phải là người duy nhất xin ra khỏi hộ nghèo của xã Canh Thuận, mà ở đây có nhiều hộ đã từng làm đơn như chị để cùng chia sẻ nguồn lợi mà Đảng Nhà nước Chính phủ dành cho người nghèo. Bởi họ hiểu, ở một xã miền núi 30a như Canh Thuận với 4 dân tộc Kinh, Bana Chăm và Thái cùng sinh sống, chiếm tổng số hộ 852 hộ/992 hộ dân của xã; tỷ lệ hộ nghèo lên tới 59,1%; hộ cận nghèo chiếm 38,5% vốn tính dụng chính sách là điều kiện đủ và cấp thiết ngoài sự cần cù, chịu thương chịu khó để người dân thay đổi vận mệnh của cuộc đời mình.

Không chỉ là điển hình trong sử dụng vốn vay ưu đãi để thoát nghèo, chị Lê Thị Me còn được bà con tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn tiêu biểu ở địa phương. Tổ tiết kiệm và vay vốn do chị Me làm Tổ trưởng hiện có 60 tổ viên tham gia sinh hoạt với dư nợ trên 2,5 tỷ đồng và đặc biệt nhiều năm liền không có nợ quá hạn, nợ khoanh.