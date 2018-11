Đường sắt Bắc – Nam thông tuyến sau gián đoạn do bão số 9

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, do ảnh hưởng của cơn bão số 9, trong các ngày 24 và 25/11 vừa qua, mưa lũ đã gây sạt lở nhiều điểm tại khu vực từ Tháp Chàm đến Nha Trang, gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng và làm ảnh hưởng đến việc tổ chức chạy tàu của tổng công ty.

Về thông tin tín hiệu, mưa bão số 9 đã làm cho hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt bị xói lở một số móng cột thông tin và lộ cáp ngầm đoạn từ Km 1382+770 – Km 1382+835; sét đánh hỏng nguồn DZY 48/30H của tổng đài điều độ MDS-3400 và hỏng rơle khởi động từ tủ nguồn tín hiệu ga Hảo Sơn, hiện đã khắc phục tạm xong;

Về thiết bị các đường ngang Km 1324+369, Km 1331+324, do nước dâng cao ngập tủ điều khiển đã tắt điện, đình chỉ hoạt động, đường ngang Km 1367+800 bị đổ cột tín hiệu đường bộ D2; đường ngang cảnh báo tự động Km1448+140 sét đánh hỏng card giám sát từ xa; đứt cáp quang tại cầu Km1445+684; Về thiết bị tín hiệu ga Cây Cầy, ga Bình Triệu, Ga Dĩ An do nước ngập toàn bộ thiết bị ga đã đình chỉ hoạt động thiết bị TTĐK 6502.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện khẩn trương sửa chữa để khắc phục. Đến 8h00 ngày 26/11/2018 đã thông toàn bộ tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Trong thời gian bị sự cố, Ngành Đường sắt đã tổ chức chuyển tải an toàn qua khu vực sạt lở 20 đoàn tàu với số lượng hơn 4.000 hành khách.

Sau khi khắc phục xong sự cố do bão số 9 gây ra, hàng ngày, tổng công ty tổ chức chạy tàu vận chuyển hành khách, hàng hóa như bình thường theo kế hoạch.

Tuấn Nguyễn