EVNNPC: Đảm bảo cấp điện 2 tháng cuối năm 2019

Quảng cáo

Báo cáo của EVNNPC cho thấy, kết thúc tháng 10/2019, toàn đơn vị đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc. Tổng sản lượng điện thương phẩm tháng 10 của Tổng công ty đạt 6,046 tỷ kWh tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế 10 tháng đầu năm tổng sản lượng thương phẩm đạt 58,669 tỷ kWh, tăng 9,65% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tổn thất điện năng tháng 10 của Tổng công ty là 4,71%, lũy kế 10 tháng năm 2019 là 5,2 %.

Trong tháng 10/2019, Tổng công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 28.542 khách hàng mới, trong đó: Khách hàng không đầu tư công trình điện: 28.402 khách hàng (cấp điện mới cho KH sinh hoạt: 20.847 khách hàng; cấp điện mới cho KH ngoài sinh hoạt: 7.555 khách hàng); khách hàng đầu tư công trình điện: 140 khách hàng.

Về chỉ số tiếp cận điện năng, tháng 10/2019, toàn Tổng công ty đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 140 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 5,18/7 ngày. Lũy kế 10 tháng, Tổng công ty đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.988 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 5,54/7 ngày; giảm 1,46 ngày so với quy định.

Cũng như các tháng từ đầu năm đến nay, 14 chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng của Tổng công ty trong tháng 10 đều đạt so với quy định của EVN.

Tính đến hết tháng 10/2019, trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc do EVNNPC quản lý vận hành, kinh doanh bán điện đã có 1.535.345/8.490.908 khách hàng chuyển sang đăng ký nhận tin nhắn Zalo thay cho hình thức nhắn tin SMS. Tổng số tin nhắn đã gửi qua Zalo 10 tháng đầu năm 2019 là 12,15 triệu tin nhắn, tương đương đã tiết kiệm được 3,65 tỷ đồng so với hình thức nhắn tin SMS cho khách hàng.

Trong tháng 10/2019 Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc đã tiếp nhận được 114.399 cuộc gọi, 123.194 yêu cầu từ phía khách hàng qua tổng đài 19006769. Trung tâm cũng đã thực hiện 3.926 cuộc gọi đi nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Tính đến tháng 10/2019, toàn Tổng công ty có 879 khách hàng lắp đặt điện mặt trời áp mái với tổng công suất lắp đặt là 9,9 MWp; sản lượng phát tháng 10/2019 ước đạt 350.000 kWh.

Về công tác triển khai thu tiền điện không dùng tiền mặt, lãnh đạo EVNNPC cho hay, tổng công ty đã chỉ đạo các Công ty Điện lực tiếp tục nỗ lực phối hợp với các đối tác thu hộ, đặc biệt là Ecpay, Viettel Pay, VNPost để truyền thông, bố trí cán bộ hướng dẫn khách hàng sử dụng các giải pháp thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt.

Trong công tác đầu tư xây dựng, tháng 10/2019, Tổng công ty đã khởi công 07 công trình, đóng điện được 04 công trình với năng lực tăng thêm 40MVA và 17,1km đường dây 110kV. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, Tổng công ty đã thực hiện khởi công 55 công trình và đóng điện vận hành 47 công trình.

“Trong 2 tháng cuối năm 2019, Tổng công ty tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng, giảm tổn thất điện năng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; Tổ chức các hoạt động nhân tháng tri ân khách hàng và thực hiện hiệu quả chủ đề năm “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện", cùng với các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện các hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành điện cách mạng Việt Nam”, EVNNPC cho hay.

Thục Quyên