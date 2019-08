EVNNPC đảm bảo cung cấp điện ổn định dịp Quốc khánh 2/9

Quảng cáo

Đó là nội dung được nhấn mạnh trong công văn chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đến các đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, cung cấp điện ổn định, tin cậy phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, văn hoá, vui chơi giải trí của nhân dân tại các tỉnh, thành khu vực phía Bắc trong dịp Lễ kỷ niệm Quốc khánh 02/9/2019.

Theo đó, từ giữa tháng 8/2018, EVNNPC đã yêu cầu các đơn vị lập và thực hiện phương án đảm bảo cung ứng điện trong các ngày Lễ kỷ niệm Quốc khánh; Bố trí phương thức vận hành lưới điện hợp lý nhằm đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố.

Cụ thể, EVNNPC yêu cầu các đơn vị không thực hiện công tác trên lưới điện, tránh gián đoạn cấp điện cho khách hàng trong các ngày từ 0h ngày 1/9 đến 24h00 ngày 2/9/2019, trừ trường hợp xử lý sự cố. Đồng thời, bố trí máy phát điện dự phòng nhằm đảm bảo cung cấp điện liên tục tại các nơi tổ chức hoạt động chính trị, văn hoá lớn của các tỉnh, thành phố; Bổ sung lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại kịp thời khi xảy ra sự cố.

Ngoài ra, cũng trong dịp này, Tổng công ty sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện, đảm bảo an toàn hành lang tuyến đường dây, kịp thời bảo dưỡng phục vụ cấp điện ổn định cho nhân dân.

Các Công ty Điện lực thành viên cần chủ động làm việc với UBND các tỉnh, thành phố để nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức các lễ, hội; Phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương để triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện.

Đặc biệt, trong suốt thời gian nghỉ lễ, Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực miền Bắc cần đảm bảo đường truyền tin cậy để vận hành an toàn hệ thống điện và mạng máy tính hoạt động tốt; Tổ chức trực 24/24h phục vụ công tác điều hành lưới điện của Tổng công ty. Văn phòng Tổng công ty lập lịch trực của lãnh đạo EVNNPC, cũng như các Ban liên quan trong dịp Quốc Khánh 02/9/2019 và báo cáo Tập đoàn theo quy định.

P.V