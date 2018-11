EVNNPC triển khai tháng tri ân khách hàng năm 2018

Để chuẩn bị cho các hoạt động trong tháng Tri ân khách hàng năm 2018, hoạt động thường niên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên tổ chức vào tháng 12 hàng năm, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã có chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện nhiều đầu việc liên quan đến chăm sóc khách hàng.

Theo đó, Tháng ‘Tri ân khách hàng” năm 2018 được triển khai tại 27 tỉnh thành miền Bắc, địa bàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành và cung ứng điện, với thông điệp “Chuyên nghiệp, hiệu quả”. Các hoạt động, sự kiện trong tháng tri ân được thực hiện với mong muốn sẽ tạo ra sự gắn kết, lan tỏa trong cộng đồng, nêu bật được ý nghĩa toàn EVN nói chung và EVNNPC nói riêng là một doanh nghiệp Nhà nước hướng tới sự phát triển bền vững, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hiện đại và chuyên nghiệp, lấy khách hàng làm trọng tâm phát triển; luôn nỗ lực phấn đấu cung cấp các dịch vụ điện với chất lượng tốt nhất thông qua đội ngũ con người chuyên nghiệp, tận tâm, sáng tạo và hệ thống công nghệ tiên tiến được ứng dụng.

Đại diện EVNNPC cho hay, sẽ có nhiều chương trình tri ân khách hàng sẽ được triển khai thực hiện trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc. Cụ thể, từ ngày 18-21/12/2018, EVNNPC sẽ gửi lời tri ân khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc qua tin nhắn SMS, Zalo, email, gửi thư, trên Website chăm sóc khách hàng….

Các Công ty Điện lực tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, các đơn vị ngành điện đóng trên địa bàn phát động và phối hợp thực hiện hiệu quả chương trình cải tạo, nâng cấp hệ thống điện của các điểm trường học vùng sâu, vùng xa. Cùng đó, thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị và 5S lưới điện: Làm sạch, đẹp chỉnh trang các tuyến đường dây tại các Điện lực.

Dự kiến, trong tháng 12/2018, Tổng công ty sẽ thực hiện lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho hơn 130 tuyến đường thôn, ngõ, xóm đang thiếu ánh sáng điện. Mỗi tuyến đường đều được gắn biển tên chương trình Tri ân khách hàng của EVNNPC, góp phần bổ sung thêm đủ tiêu chí nông thôn mới.

Các công ty Điện lực sẽ thực hiện Chương trình “Thắp sáng niềm tin” với những việc làm cụ thể như sửa chữa, thay mới đường dây, bóng đèn sẽ được triển khai đến khoảng 6.000 hộ nghèo, gia đình chính sách. Cùng đó, Tổng công ty cũng sẽ chỉ đạo các Điện lực lựa chọn và thực hiện chương trình hỗ trợ nhân công miễn phí lắp đặt dây sau công tơ cho khoảng hơn 800 khách hàng cấp điện mới là các gia đình hộ chính sách, hộ nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Như thông lệ hàng năm, các đơn vị cũng tổ chức Chương trình “Uống nước nhớ nguồn” tặng quà, sửa chữa điện cho các gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có thân nhân là liệt sĩ ngành điện trên địa bàn các Công ty Điện lực nhận phụng dưỡng vẫn được tiếp tục thực hiện thường xuyên tại các địa phương;

Đoàn thanh niên của các đơn vị sẽ thực hiện chuỗi chương trình hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội: công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại tỉnh Sơn La; Lắp đặt hệ thống đường điện, đưa ánh sáng về 40 hộ dân chủ yếu dân tộc Dao chưa có điện tại thôn Thác Cá, xã An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; Xây 01 điểm trường mầm non Tà Lành, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn...với tổng kinh phí dự kiến 500 triệu đồng;

Với các khách hàng sử dụng điện lớn, Tổng công ty sẽ thực hiện vệ sinh công nghiệp miễn phí trạm biến áp cho khoảng 1.400 khách hàng lớn. Với khách hàng cá nhân, hộ gia đình, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc đảm bảo giải đáp thắc mắc, khiếu nại khách hàng; chấn chỉnh tác phong, thái độ khi tiếp xúc khách hàng của giao dịch viên đúng thời gian, quy định. Lực lượng làm công tác dịch vụ, phục vụ khách hàng được yêu cầu không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng mềm nhằm nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ đối với khách hàng, ứng xử văn hóa khi tiếp xúc với người dân.

Dự kiến EVNNPC sẽ tổ chức Hội nghị khách hàng cấp Tổng công ty, Công ty Điện lực điện lực và Điện lực. Đây là một hoạt động thường niên để tăng cường sự gắn bó của khách hàng với Tổng Công ty, tri ân và tìm hiểu những mong muốn của khách hàng. Ngoài ra, trong tháng 12/2018, EVNNPC cũng sẽ tổ chức tổng kết và trao giải Gia đình tiết kiệm Điện cấp Công ty điện lực, Điện lực. Ngoài các hoạt động thiết thực nổi bật trong tháng tri ân khách hàng, các Công ty Điện lực vẫn sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình dịch vụ khách hàng đã có kế hoạch trong năm.

“Những hoạt động thể hiện sự tri ân khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục không chỉ trong 1 tháng tri ân khách hàng mà trong suốt cả năm dựa trên quan điểm chính là nâng cao chất lượng dịch vụ điện năng chính, đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách chuyên nghiệp, tận tâm”, lãnh đạo EVNNPC cho hay.

Thục Quyên