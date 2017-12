EVNNPT: Ứng dụng khoa học công nghệ để vào top đầu Đông Nam Á

Theo Phó Tổng giám đốc EVNNPT, ông Nguyễn Tuấn Tùng, lãnh đạo đơn vị đã xây dựng Chiến lược phát triển EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040 với mục tiêu: “Đến năm 2020 EVNNPT trở thành một trong bốn đơn vị truyền tải hàng đầu Đông Nam Á, năm 2025 thuộc 10 nước hàng đầu châu Á và đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện”.

Để làm được điều này, EVNNPT đã xây dựng nhiều chương trình đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, với trọng tâm là đào tạo cán bộ kỹ thuật, xây dựng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật giỏi, đẳng cấp quốc tế; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (KHCN) mới, công nghệ thông tin vào lĩnh vực truyền tải điện…

Cụ thể, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, EVNNPT tập trung thực hiện các mục tiêu chính như xây dựng hệ thống truyền tải điện quốc gia đồng bộ, hiện đại; đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị - xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam; sử dụng hợp lý các nguồn lực, sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn, tích lũy để đầu tư phát triển.

Tổng công ty cũng tập trung xây dựng mô hình tổ chức, quản trị chuyên nghiệp, hiệu quả cao, tham gia và chuẩn bị các điều kiện cần thiết đáp ứng các cấp độ của thị trường điện, đẩy mạnh thực hiện văn hóa doanh nghiệp; không ngừng cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho cán bộ công nhân viên.

Trong cuộc trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đặng Phan Tường, Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVNNPT, cho hay tổng công ty đang xây dựng đề án chiến lược phát triển EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040, trong đó có các nội dung: So sánh, xếp hạng EVNNPT với các tổ chức truyền tải điện trong khu vực và trên thế giới; xây dựng các giải pháp để thực hiện mục tiêu chiến lược đề ra.

"Một trong các mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là đến năm 2020, EVNNPT sẽ trở thành 1 trong 4 tổ chức truyền tải điện hàng đầu khu vực ASEAN. Mục tiêu này cũng phù hợp với mục tiêu trong giai đoạn này của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là phấn đấu trở thành 1 trong 4 đơn vị điện lực hàng đầu trong cộng đồng các nước ASEAN" - ông Tường chia sẻ.

Thực tế cho thấy, trong các năm qua, EVNNPT đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, có đề tài được nghiệm thu đánh giá cao và áp dụng có hiệu quả vào vận hành hệ thống truyền tải điện. Cụ thể, ứng dụng công nghệ chống sét van cho các đường dây nhằm giảm sự cố sét đánh. Nghiên cứu đề xuất sử dụng thiết bị định vị sự cố cho các đường dây 500 kV, 220 kV, giảm thời gian tìm kiếm, khắc phục sự cố. Ứng dụng thiết bị giám sát dầu online cho máy biến áp (MBA) và kháng điện 500 kV.

Trong đầu tư xây dựng, EVNNPT đã sử dụng sứ cách điện composite, xà cách điện composite; ứng dụng công nghệ trạm biến áp (TBA) GIS vào thực tế như, TBA 220 kV Thành Công (Hà Nội); trạm điều khiển tích hợp; trung tâm điều khiển xa TBA không người trực, nghiên cứu thử nghiệm thiết bị bay (FLYCAM) để kiểm tra đường dây...

Cùng với việc phát triển lưới điện thông minh, EVNNPT đang triển khai với mục đích nâng cao độ tin cậy lưới điện, giảm tổn thất điện năng lưới điện truyền tải, đồng thời nâng cao năng suất lao động và hiệu quả vận hành lưới điện truyền tải.

Theo tính toán, nếu thành công, năng suất lao động trong EVNNPT sẽ tăng trưởng mạnh đến năm 2020, trong đó số lao động/km đường dây là ≤ 0,19 người/km (so với 9 tháng đầu năm 2017 là 0,295); sản lượng điện truyền tải/lao động ≥ 30,5 triệu kWh/người (so với 9 tháng đầu năm 2017 là 17,83). Ngoài ra, tỷ lệ tổn thất điện năng, suất sự cố và thời gian xử lý sự cố cũng giảm mạnh so với hiện nay.

“Đến nay, phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất đã lan tỏa đến từng cán bộ, công nhân Tổng công ty. Mỗi năm, các đơn vị đều có hàng trăm sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất, giá trị làm lợi ước tính hàng chục tỷ đồng. Kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất- kinh doanh, nhiều đề tài còn hỗ trợ phát hiện sớm nguy cơ sự cố, giảm sự cố trên đường dây, tăng năng lực truyền tải, giảm chi phí quản lý vận hành”, Phó Tổng giám đốc EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng cho hay.

Một số kết quả ứng dụng KHCN của EVNNPT, góp phần tăng năng suất lao động

Nghiên cứu khoa học:

- Đề tài “Lập quy trình bảo dưỡng MBA 500 kV” (nhận được giải thưởng Vifotec);

- Đề tài “Vệ sinh cách điện lưới truyền tải điện 220 kV, 500 kV đang mang điện bằng nước áp lực cao”;

- Nghiên cứu trang bị quần áo bảo hộ lao động phòng chống ảnh hưởng điện trường;

- Đề tài “Nghiên cứu các giải pháp giảm sự cố có nguyên nhân do sét trên đường dây truyền tải điện 220 kV Thanh Thủy - Hà Giang - Thủy điện Tuyên Quang - Yên Bái - Thái Nguyên”.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới:

- Ứng dụng chống sét van có khe hở trên đường dây 220 kV giảm sự cố do sét đánh;

- Ứng dụng thử nghiệm thiết bị định vị sự cố sử dụng công nghệ sóng phản hồi;

- Ứng dụng công nghệ tự động hóa, điều khiển triển khai TBA không người trực;

- Ứng dụng thiết bị giám sát dầu online máy biến áp và kháng điện 500 kV;

Phạm Tuyên