Eximbank hợp tác cùng Hanpass phát triển kênh thanh toán trực tuyến kiều hối

Quảng cáo

Hiện nay, kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc đông thứ nhì trong số người nước ngoài sống ở đây. Do đó, nhu cầu gửi tiền về cho người thân tại Việt Nam của bà con cũng là một trong những nhu cầu lớn đáng được quan tâm. Nắm bắt được tình hình chung đó, Eximbank đã chính thức hợp tác với công ty chuyển tiền quốc tế Hanpass triển khai dịch vụ nhận tiền kiều hối trực tuyến 24/7 trên toàn quốc.

Hanpass là công ty đi đầu trong lĩnh vực Công nghệ tài chính (Fintech) khi cung ứng và tích hợp đa dạng các dịch vụ tài chính trên điện thoại di động, giúp người Việt sinh sống tại Hàn Quốc có thể dễ dàng chuyển tiền cho người thân tại Việt Nam thông qua các điểm giao dịch hoặc thông qua app (ứng dụng) chuyển tiền của Hanpass.

Đây là kênh thanh toán tối ưu với dịch vụ chi trả nhanh nhất và tốt nhất mà Eximbank hợp tác với Hanpass mang đến cho khách hàng nhận kiều hối tại thị trường Việt Nam. Chỉ trong vòng vài phút, người nhận tiền tại Việt Nam dễ dàng nhận được tiền của người thân đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc chuyển về vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày kể cả ngày cuối tuần và ngày lễ, chỉ cần có tài khoản VNĐ mở tại bất kỳ Ngân hàng nào tại Việt Nam. Đồng thời, Hanpass cũng phát triển ứng dụng chuyển tiền với nền tảng thanh toán công nghệ hiện đại và giao diện thân thiện. Ứng dụng Hanpass sẽ tạo điều kiện cho các khách hàng dễ dàng chuyển tiền về Việt Nam mà không phải mất thời gian chờ đợi cũng như thực hiện các thủ tục chuyển và nhận tiền phức tạp truyền thống.

Bà Đinh Thị Thu Thảo – Phó Tổng Giám đốc Eximbank chia sẻ : “Một trong những mục tiêu quan trọng của Eximbank trong năm 2020 là tập trung đẩy mạnh các giao dịch kiều hối đến từ đối tác nước ngoài để tăng trưởng dịch vụ. Hàn Quốc hiện là điểm nóng trong việc đổi mới Fintech và chúng tôi nhận thấy việc ký kết hợp tác cùng Hanpass sẽ mang lại nhiều thuận tiện hơn cho khách hàng. Thông qua việc hợp tác này, Eximbank sẽ hỗ trợ khách hàng nhận tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam nhanh chóng và an toàn mà không gặp bất cứ trở ngại nào”.

Giám đốc điều hành Hanpass, Ông Kim Hyun cho biết: “Hanpass luôn mong muốn đem lại dịch vụ cũng như giá trị tốt nhất đến khách hàng. Chúng tôi hy vọng, việc hợp tác cùng Eximbank sẽ là thế mạnh để Hanpass xây dựng phương tiện chi trả tốt hơn nhằm nâng cao, phát triển dịch vụ, mở rộng cơ hội tham gia thị trường kiều hối dành cho người Việt tại Hàn Quốc”.

Là một trong những công ty tài chính đầu tiên được cấp giấy phép từ Bộ Kế hoạch – Tài chính Hàn Quốc trong lĩnh vực chuyển tiền, Hanpass cam kết mang lại sự thuận lợi, an toàn cho khách hàng Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng truy cập website: http://eximbank.com.vn/ hoặc đến các CN/PGD gần nhất để được tư vấn.

Quý khách hàng cũng có thể liên hệ Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ khách hàng đa kênh 24/7: 1800 1199 (miễn phí cuộc gọi).

P.V