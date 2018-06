Eximbank tạm ứng 28 tỷ cho một khách hàng trong vụ 50 tỷ đồng bốc hơi

Ông Nguyễn Tiến Nam là một trong 6 người gửi tiền tại Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương (Nghệ An) trong vụ án nữ kiểm ngân Nguyễn Thị Lam chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng tiền tiết kiệm. Ông Nam có 13 sổ tiết kiệm trị giá hơn 28 tỷ đồng nhưng Lam đã rút hơn 27,8 tỷ đồng vào năm 2016.

Sau thời gian dài hai bên đàm phán, mới đây, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam đã đồng ý tạm ứng gần 90% số tiền 28 tỷ đồng mà ông Nam bị mất. Phần nhỏ còn lại, ông Nam chia sẻ với ngân hàng.

Đại diện Eximbank cũng nói thêm, sở dĩ ngân hàng sẵn sàng tạm ứng còn vì ông Nam đã có đơn gửi cho tòa án, trong đó nhận một phần lỗi trách nhiệm dẫn đến sự việc này. Theo đánh giá của lãnh đạo Eximbank, đây có thể là cơ sở, tình tiết để giảm nhẹ trách nhiệm cho một số nhân viên của ngân hàng.

Ngoài ra, để thể hiện thiện chí giữa hai bên, sau khi nhận lại tiền, ông Nam đã gửi 10 tỷ đồng tiết kiệm tại Eximbank.

Trước đó, một khách hàng mất 10,6 tỷ đồng trong vụ 50 tỷ tiết kiệm bốc hơi cũng đã nhận được 9,2 tỷ đồng tạm ứng từ Eximbank.

Theo Eximbank, trước đây ngân hàng chỉ giải quyết tạm ứng với những trường hợp có chứng cứ rõ ràng, còn những vụ chưa phân định được đầy đủ chứng cứ thì chờ phán quyết của tòa. "Tuy nhiên, ngân hàng đang nỗ lực để có những hành động thiện chí hơn nhằm giải quyết các yêu cầu của khách hàng, tiến độ xử lý cũng được triển khai nhanh hơn", đại diện nhà băng nói.

Sáng nay 26/6, Toà nhân dân tỉnh Nghệ An cũng tiến hành xét xử vụ án Nguyễn Thị Lam và đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đề nghị Eximbank giải quyết những đề nghị của 6 khách hàng gửi tiền tiết kiệm và buộc Nguyễn Thị Lam bồi thường lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của Eximbank. Ngoài ra, bản Cáo trạng số 34 ngày 8/2 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục khẳng định những thông tin trên.

Ngoài vụ mất 50 tỷ đồng trên, vụ bà Chu Thị Bình bị mất 245 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm tại Eximbank, nhà băng này cho biết cũng đã có phương án giải quyết.