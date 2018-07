Gamuda Gardens: Mở bán căn liền kề cuối cùng với nhiều ưu đãi đặc biệt

Chính thức khởi công vào năm 2012, Gamuada Gardens được biết tới với hàng loạt sản phẩm nổi bật như: Tiểu khu Botanic, The ONE Residence, The TWO Residence, Iris Homes, Lily Homes, Camelia Homes, The ZEN Residence, The THREE Central, Dahlia Homes.

Khoảng 80% cư dân của tiểu khu Botanic đã chuyển về sinh sống Chỉ sau 5 năm triển khai và xây dựng, khu đô thị Gamuda Gardens đang dần trở thành nơi an cư và làm việc của hàng nghìn cư dân. Tính đến giữa năm 2018, Gamuda Gardens đã bàn giao hơn 1000 sản phẩm thuộc các phân khu: The ONE Residence, tiểu khu Botanic, … Điều này đã và đang hình thành nên một cộng đồng gần gũi, văn minh và hiện đại tại khu đô thị Gamuda Gardens.

Khu bể bơi hiện đại của KĐT Gamuda Gardens Gamuda Gardens đang dần hoàn thiện về hạ tầng Bên cạnh đó, chủ đầu tư Gamuda Land Việt Nam kết hợp bàn giao sản phẩm cùng việc bàn giao các tiện ích từ khu vui chơi, bể bơi, sân tennis, nhà hàng, phòng hội thảo tới bệnh viện, trường học và không gian cây xanh có diện tích tới hơn 50%, … đáp ứng nhu cầu của mọi cư dân. Tiếp nối những thành công của các dự án đã hoàn thiện và bàn giao, đầu năm 2018, chủ đầu tư Gamuda Land Việt Nam đã giới thiệu ra thị trường sản phẩm liền kề Dahlia Homes. Đây là sản phẩm thuộc giai đoạn cuối cùng của khu đô thị Gamuda Gardens. Việc hơn 80% số lượng căn liền kề Dahlia Homes Chủ đầu tư tung ra đợt 1 đã tìm được chủ nhân là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút của dự án. Hình ảnh dự án Dahlia Homes

Vào chủ nhật, ngày 05/08/2018 tới đây, chủ đầu tư Gamuda Land Việt Nam phối hợp cùng CENLAND – Nhà phân phối và đầu tư Bất động sản thứ cấp chuyên nghiệp tổ chức chương trình "Mở bán chính thức dự án Dahlia Homes – Gamuda Gardens" tại Club House – KĐT Gamuda Gardens . Tại sự kiện, các khách hàng tham dự có cơ hội nhận được Iphone X và Khách hàng mua nhà liền kề Dahlia Homes sẽ có cơ hội trở thành chủ nhân của xe máy SH trị giá 100 triệu, bộ sofa trị giá 50 triệu, tủ lạnh Hitachi trị giá 10 triệu đồng.

