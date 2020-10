‘Gần Metro, ôm các đại lộ’: Chìa khóa để Vinhomes Smart City thành tâm điểm

Metro khiến giá trị BĐS thay đổi như thế nào?



Tàu điện trên cao hay metro đã xuất hiện ở các quốc gia phát triển vài thấp kỷ với sức tác động tới nền kinh tế chưa bao giờ giảm, đặc biệt là sự tác động trong lĩnh vực bất động sản. Tại Singapore, khảo sát của EdgePro – website tìm kiếm nhà ở hàng đầu cho thấy, BĐS trong phạm vi 0,5 km từ ga tàu giá thường cao hơn 15% so với xung quanh hoặc gần đó; thậm chí ở một số ga, giá trị bất động sản chênh lệch lên tới 43% trong bán kính 1 km so với khu vực khác. Còn tại Bangkok, hầu hết các căn hộ quanh ga trung tâm Siam luôn có giá gấp đôi so với xung quanh.



Tại Việt Nam, tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên (TP.HCM) cũng đã đẩy giá đất dọc tuyến lên chóng mặt. Một số dự án căn hộ gần ga trung tâm có giá chào bán lên tới từ 90-200 triệu/m2, tăng từ 60-70 triệu đồng/m2 khi chưa có tuyến metro mọc lên.



Toàn cảnh tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên kết nối Quận 1- Quận 9 khiến giá bất động sản dọc tuyến tăng không ngừng Metro mang tới triển vọng lớn cho ngành bất động sản, là đòn bẩy đẩy giá bất động sản không ngừng tăng trưởng. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông đường bộ được đầu tư trọng điểm, nâng tầm và đa dạng loại hình cũng là bệ đỡ cho bất động sản hưởng lợi, chất lượng sống người dân được nâng lên.

Trong số rất nhiều dự án đang “đón gió” hạ tầng, Vinhomes Smart City được các chuyên gia đánh giá là sở hữu vị trí đẹp nhất nhì Hà Nội ở hiện tại và kể cả trong tương lai. Cụ thể, quanh đại đô thị này tới đây sẽ có 3 tuyến metro trọng điểm là 5, 6, 7 kết nối thẳng tới dự án. Đặc biệt, mới đây TP.Hà Nội vừa trình Thủ tướng thẩm định đề xuất chi hơn 65.000 tỉ đồng để sớm khởi công tuyến metro số 5 vào năm 2022 và đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2026.



Từ 3 tuyến này, cư dân đại đô thị có thể di chuyển tới mọi điểm đến của thủ đô mà không lo ngại kẹt xe, khói bụi hay mưa nắng. Không những vậy, khi các tuyến metro đi vào vận hành đồng nghĩa với nhu cầu sử dụng các phương tiện giao th ông như xe máy, ô tô sẽ giảm đi đáng kể, giúp hạn chế được tiếng ồn, khói bụi, khí thải độc, mang đến một bầu không khí trong lành, tươi mát và an toàn cho cư dân Vinhomes Smart City.

Xe bus điện của Vingroup sắp đi vào vận hành giúp hạn chế khói bụi Đại đô thị này cũng bám dọc hệ thống đường bộ hiện đại, dày đặc: Đại lộ Thăng Long, đường 70, đường Lê Trọng Tấn, Đường Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 3.5, Đường Lê Đức Thọ – Xuân Phương,… giúp việc kết nối tới các điểm đến hay vùng lân cận hết sức dễ dàng. Bên cạnh đó, dự án còn sở hữu liên kết vùng hoàn hảo, gần sát các cơ quan hành chính cấp trung ương, chuỗi hạ tầng mua sắm, giải trí nhộn nhịp như Vincom Center Trần Duy Hưng, Big C Thăng Long, SVĐ Mỹ Đình, Landmark 72, khách sạn JW Marriot, bảo tàng Hà Nội,… Hệ thống hạ tầng và tiện ích dày đặc phục vụ mọi nhu cầu đời sống đủ sức biến Vinhomes Smart City thành đô thị lõi phía Tây thủ đô, là thành phố của tương lai tạo sức bật mạnh mẽ cho cả vùng. The Grand Sapphire – “viên ngọc” sở hữu toạ độ hoàng kim của đại đô thị Theo nhiều nhà đầu tư, phân khu The Grand Sapphire với 5 toà căn hộ, chính thức ra mắt tòa GS2 đầu tiên từ ngày cuối tháng 9 vừa qua hội tụ những ưu thế vượt trội nhất về hạ tầng của đại đô thị Vinhomes Smart City. The Grand Sapphire là phân khu đắt giá bậc nhất, thừa hưởng trọn vẹn chuỗi tiện ích

Chọn sống tại phân khu này, cư dân sẽ sở hữu vị trí cửa ngõ của cả đại đô thị - tương đương "vị trí hoàng kim" sáng giá nhất về lưu thông. Từ toà nhà của mình, trong tương lai cư dân có thể dễ dàng đến các nút giao trung chuyển của 3 tuyến metro số 5 ,6 ,7 nhanh chóng và thuận lợi nhất. Toạ lạc tại ngay cửa ngõ dự án, The Grand Sapphire kết nối trực tiếp tới các tuyến đường huyết mạch Lợi thế đặc biệt của cư dân The Grand Sapphire là từ các toà căn hộ, cư dân có thể kết nối trực tiếp tới đường Lê Trọng Tấn – đường Vành đai 3.5 – những tuyến đường được coi là "xương sống" của thành phố, đưa người dân toả ra các khu vực Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Đông & Thanh Trì đơn giản và thuận lợi. Vị trí đắc địa nằm kế cận cầu vượt số 2, toả ra các cụm đường chính nội khu sẽ đưa cư dân dễ dàng di chuyển tới các tiện ích của đại dự án: Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall; Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec; Trường mầm non & trường liên cấp Vinschool; Bộ ba công viên liên hoàn 16.3ha đã đi vào vận hành. Cư dân The Grand Sapphire dễ dàng tiếp cận mọi tiện ích ngoại khu cũng như nội khu dự án Với tất cả những lợi thế về hạ tầng giao thông, các tuyến metro tương lai, Vinhomes Smart City nói chung và The Grand Sapphire nói riêng sẽ trở thành tâm điểm phía Tây Hà Nội, thu hút dân cư hiện đại đổ về nhanh chóng trong thời gian tới. Chính thức ra mắt phân khu The Grand Sapphire, mở đầu là tòa GS2 tung ra thị trường các loại hình căn hộ đa dạng với diện tích linh hoạt từ 28,1 – 75,6 m2; bao gồm các loại hình: Studio, 1PN + 1, 2PN, 2PN + 1, 3PN… đáp ứng linh hoạt nhu cầu từ người độc thân, giới trẻ, gia đình 2 - 3 thế hệ hay những công dân quốc tế muốn có cuộc sống đủ đầy tiện ích, cộng đồng văn minh.

