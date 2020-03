Gần triệu đồng một kg tôm sú 'khổng lồ'

Quảng cáo

Tôm sú 'khổng lồ" loại 4 con một kg. Ảnh: Tường Linh.

Tôm sú khổng lồ thiên nhiên được đánh bắt ở đầm, vuông các tỉnh miền Tây. Ảnh: Tường Linh.

Xách trên tay kg tôm sú thiên nhiên "khổng lồ", chị Loan ở quận 5 (TP HCM) cho biết, cả năm mới mua được một lần vì loại này khá hiếm phải đúng mùa mới có hàng. Chị kể, lúc này đang vào mùa nhưng vẫn phải đặt vựa chuyên bán tôm cả tháng mới có."Mỗi con nặng 250 gram, to bằng cổ tay nên chúng chẳng khác gì tôm hùm. Giá 920.000 đồng một kg nhưng năm nào tôi cũng đặt mua", chị Loan nói và cho biết, loại này thịt nhiều, dai, giòn nên một người ăn một con là no.Cũng săn lùng đặt mua tôm sú khủng, anh Hoàng, ở quận 7 cho biết, thấy cửa hàng hải sản thân thiết có rao bán loại tôm này nhưng khi đặt phải đợi hai 2 tuần mới mua được với giá 900.000 đồng một kg.Theo anh Hoàng, loại này thuộc dòng lâu năm, trọng lượng tôm rất to, con tôm dài trên 30 cm, khi ăn thịt chắc, ngọt. Nên cứ đến mùa, hễ thấy rao bán là anh đặt mua ngay.Là người chuyên buôn bán hải sản Bến Tre, chị Linh ở TP HCM cho biết, tôm sú này là loại có tuổi đời 1-3 năm. Chúng được săn bắt ở rừng đước, rừng chà là miền Tây và có nhiều ở Bến Tre. Mùa tôm sú thiên nhiên này có nhiều từ tháng 12 năm trước đến tháng 3 âm lịch năm sau.Tuy nhiên, không dễ bắt được những con tôm sú "khủng" có trọng lượng 200-250 gram một con. Là người bán sành nhưng mỗi vụ chị Linh cũng chỉ gom được 1-3 kg. "Loại này cả triệu một kg khách cũng sẵn sàng chi tiền mua. Thế nhưng đa phần khách chỉ mua được loại có kích cỡ 5-7 con một kg hoặc 8-10con một kg, chứ loại 2-4 con một kg thì chỉ vài khách may mắn đặt mua sớm mới có hàng", chị Linh nói.Theo ngư dân "săn" tôm thiên nhiên ở Bến Tre, loại tôm này càng ngày số lượng càng hiếm. Nếu trúng "đậm" có thể bắt được mẻ 10 kg nhưng thường chỉ được 1-2 kg, thậm chí có đợt không được con nào. Do đó, giá tôm cao, như tôm sú loại 2 con một kg giá 1,1 triệu đồng, loại 4 con một kg 900.000 đồng, loại 8-10 con một kg khoảng 650.000 đồng.

Theo VnExpress