GDP năm 2017 tăng cao nhất trong 7 năm qua

Tăng trưởng GDP các quý lần lượt gồm: quý I tăng 5,51%; quý II tăng 6,28%; quý III tăng 7,46% và quý IV tăng 7,65%.

“Mức tăng trưởng năm nay vựợt mục tiêu đề ra 6,7% và cao hơn mức tăng của 7 năm gần đây (tính từ năm 2011 đến nay)”, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Thống kê cho biết.

Trong mức tăng 6,81% của toàn nền kinh tế, khu vực nông lâm nghiệp và thuỷ sản phục hồi đáng kể với mức tăng 2,9%, đóng góp 0,44 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8% và khu vực dịch vụ tăng 7,44%.

Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, ngành thuỷ sản có mức tăng cao nhất với 5,56% do sản xuất thuỷ sản năm 2017 có nhiều khởi sắc so với năm 2016. Ngành nông nghiệp tăng 2,07%, cho thấy dấu hiệu phục hồi của ngành nông nghiệp sau những ảnh hưởng nặng nề của thiên tai năm 2016, xu hướng chuyển đổi cơ cấu sản phẩm trong nội bộ ngành theo hướng đầu tư vào những sản phẩm có giá trị kinh tế cao đã mang lại hiệu quả.

Cùng đó, năm 2017 đánh dấu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thấp hơn mức đề ra. CPI bình quân năm 2017 tăng 3,53% so với bình quân năm 2016, dưới mục tiêu Quốc hội đề ra. CPI tháng 12/2017 tăng 2,6% so với tháng 12/2017, bình quân mỗi tháng tăng 0,21%.

Lạm phát cơ bản tháng 12/2017 tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 1,29% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2017 tăng 1,41% so với bình quân 2016.

Tính riêng tháng 12/2017, CPI tăng 0,21% so với tháng trước, trong đó nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất với 2,55% ( dịch vụ y tế tăng 3,30%) do trong tháng có 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế (tác động làm CPI chung tăng khoảng 0,13%.

Nhóm giao thông tăng 0,84%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,43% do nhu cầu mua sắm hàng mùa đông tăng lên; đồ uống và thuốc lá tăng 0,17%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,22% do giá ga, giá dầu hoả và giá điện, nước sinh hoạt được điều chỉnh tăng, cùng với nhu cầu sửa chữa nhà ở tăng cao trong những tháng cuối năm.

Giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới. Chỉ số giá vàng tháng 12/2017 giảm 0,12% so với tháng trước; tăng 4,47% so với cùng kỳ năm 2016. Bình quân năm 2017 tăng 3,71% so với năm 2016. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12/2017 tăng 0,02% so với tháng trước và giảm 0,05% so với cùng kỳ năm 2016; bình quân năm 2017 tăng 1,40% so với năm 2016.

Quỳnh Nga