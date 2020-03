Giá các loại đồng phế liệu phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Quảng cáo

Cũng giống như nhiều mặt hàng khác, giá đồng phế liệu cũng sẽ có sự chênh lệch theo từng thời điểm và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Do đó, thật khó để đưa ra một mức giá cụ thể chính xác. Có thể mức giá đồng phế liệu ngày hôm nay sẽ chênh lệch ngay với mức giá của hôm trước.

Cụ thể, giá đồng phế liệu hiện nay phụ thuộc vào các yếu tố:

Thời điểm thị trường:

Đây cũng là một trong những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến mức giá thu mua phế liệu đồng. Cụ thể, khi thị trường phế liệu đồng khan hiếm thì giá thu mua sẽ cao hơn. Trong trường hợp số lượng đồng nhập khẩu từ nước ngoài về nhiều thì giá thu mua phế liệu đồng trong nước sẽ bị đẩy xuống thấp hơn. Việc này là tất yếu và không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, từ năm 2019 trở đi thì Thủ tướng chính phủ đã siết chặt hơn việc nhập khẩu phế liệu vào trong nước (nguyên nhân là do có quá nhiều container phế liệu bị bỏ hoang ở các cảng trên khắp cả nước, không có người nhận). Chính vì vậy, có thể nói giá đồng phế liệu sẽ không có sự biến động mạnh nhiều nữa.

Chất lượng phế liệu đồng

Hiện nay, đồng được chia thành nhiều loại, đồng loại 1, đồng loại 2 và đồng loại 3. Tương ứng với mỗi loại phế liệu đồng thì sẽ có mức giá nhất định. Trong đó, đồng loại 1 sẽ có mức giá thu mua cao nhất. Tiếp đến là đồng phế liệu loại 2 và thấp nhất là đồng phế liệu loại 3. Chúng ta có thể phân biệt 3 loại đồng như sau:

Đồng loại 1: Là dây đồng cáp, không có chất pha trộn kim loại khác, hoàn toàn sạch sẽ, có khả năng dẫn điện cao nhất.

Đồng phế liệu loại 2: Có pha một số kim loại khác, loại này thường có trong các loại dây cáp điện dân dụng. Thông thường đồng loại 2 có sợi nhỏ như các sợi đồng trong các mô tơ điện và lẫn một số tạp chất cũng như các loại kim loại khác

Đồng phế liệu loại 3: Loại này còn gọi là đồng vàng thường là đồng miếng hoặc là bazơ đồng được thải ra trong quá trình tiện, phay và có giá thành sản phẩm thấp hơn loại 1 và loại 2.

Đơn vị thu mua

Chỉ riêng tại địa bàn TP.HCM đã có hàng chục công ty thu mua phế liệu đồng đang hoạt động. Mỗi đơn vị sẽ đưa ra một mức giá thu mua khác nhau. Do đó, bạn nên so sánh mức giá ở nhiều nơi trước khi quyết định hợp tác. Lưu ý rằng, những công ty thu mua phế liệu uy tín thường đưa ra mức giá cao hơn 10 - 20% so với những đơn vị thu mua nhỏ lẻ. 1 số các công ty uy tín có khả năng thu mua phế liệu toàn quốc bao gồm: Phế Liệu Toàn Phát, Phế Liệu Quang Đạt, Phế Liệu Việt Đức, Phế Liệu Bảo Minh và 1 số công ty khác...

Nghề thu mua phế liệu đồng đang ngày càng trở nên hấp dẫn ở đất nước Việt Nam, từ nông thôn nghèo cho tới thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng… việc thu mua phế liệu đồng vẫn đang được chú trọng. Nếu quý khách có phế phẩm đồng phế liệu số lượng lớn thì việc tìm được 1 đơn vị thu mua phế liệu uy tín, giá cao sẽ đem đến cho họ 1 số tiền lớn.

P.V