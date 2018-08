Giá dầu bất ngờ lao dốc, người ôm cổ phiếu dầu khí ngồi trên lửa

Phiên giao dịch tối qua (tính theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI giao tháng 9 ngày 8/8 giảm 3,2% xuống 66,94 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 3,26% xuống 72,22 USD/thùng.

Như vậy, giá dầu WTI ngày 8/8 chạm đáy 6 tuần sau khi số liệu cho thấy dự trữ dầu thô Mỹ giảm ít hơn dự kiến và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gia tăng. Việc dự trữ dầu thô của Mỹ thấp hơn kỳ vọng là một trong những nguyên nhân đẩy giá dầu xuống. Một yếu tố khác khiến giá dầu đi xuống là Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế 25% với 16 tỷ USD hàng hóa Mỹ vào ngày 23/8, bao gồm cả dầu thô. Đây là động thái đáp trả sau khi Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ công bố danh sách 16 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc chịu thuế 25% khi nhập khẩu vào Mỹ từ ngày 23/8.

Nhiều nhà đầu tư chứng khoán Việt đứng ngồi không yên

Những ngày gần đây, nhóm cổ phiếu dầu khí trên thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ tăng tốc mạnh. Diễn biến giá dầu tăng, vượt đỉnh 70 USD/thùng trên thị trường dầu quốc tế hồi cuối tháng 7 là động lực lớn để nhóm cổ phiếu dầu khí Việt Nam tăng mạnh theo.

Thống kê của chúng tôi cho thấy, rất nhiều cổ phiếu dầu khí đã tăng mấy chục phần trăm trong thời gian ngắn. Cụ thể:

-Cổ phiếu BSR của Lọc hoá dầu Bình Sơn tăng gần 28% trong vòng 1 tháng qua. Việc tăng giá mạnh của cổ phiếu BSR một phần nhờ công ty đã công bố 7 tháng đầu năm ghi nhận doanh thu ước đạt 66.489 tỷ đồng, tương ứng lợi nhuận sau thuế ước tính 3.597 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch. Tin tưởng vào sóng cổ phiếu dầu khí, nhiều nhà đầu tư đã mạnh tay rót tiền đẩy khối lượng khớp lệnh bình quân lên hơn 2 triệu cổ phiếu/phiên trong 10 phiên giao dịch vừa qua, sôi động hơn rất nhiều thời gian trước đó.

-Cổ phiếu OIL của PVOIl cũng bứt phá hơn 16% trong 1 tháng. OIL cũng đã công bố Doanh thu hợp nhất ước đạt 29,5 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 72% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 320 tỷ đồng, hoàn thành 94% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước toàn hệ thống ước đạt 4,7 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 65% kế hoạch năm. Với kết quả kinh doanh khởi sắc 6 tháng, OIL đã nhận được sự quan tâm của một số nhà đầu tư và có nhiều phiên giao dịch hàng triệu cổ phiếu.

Biến động giá dầu 6 tháng qua.

-Cổ phiếu PVD của PVDrilling cũng là một cổ phiếu được nhà đầu tư tranh mua mạnh mẽ giai đoạn vừa qua. PVD đã liên tục tăng mạnh, nhiều phiên tăng trần những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Tính chung 1 tháng giao dịch, PVD đã tăng 26,5%. Nhiều nhà đầu tư phiên hôm qua cũng đã tranh mua cổ phiếu này khi giá cổ phiếu vừa điều chỉnh 2 phiên trước đó, đẩy PVD lên mức giá trần với dư mua trần lớn phiên hôm qua.

-Cổ phiếu PVS của PTSC cũng tăng mạnh 9,2% phiên hôm qua. Với sóng chung của cổ phiếu dầu khí thì việc PVS liên tục tăng trong phiên hôm qua đã khiến dòng tiền không ngần ngại đổ vào mua cổ phiếu. Khối lượng cổ phiếu PVS khớp lệnh hôm qua lên đến hơn 10,16 triệu đơn vị, cao hơn các phiên trước khoảng 40%. Tính chung cả tháng giao dịch, PVS tăng hơn 30,5%....

Hàng loạt cổ phiếu ngành dầu khí cũng đã tăng mạnh thời gian qua, đặc biệt là phiên hôm qua.

Thế nhưng, diễn biến bất ngờ của giá dầu phiên tối qua (tính theo giờ Việt Nam) của giá dầu quốc tế đã khiến không ít nhà đầu tư lao theo sóng giá cổ phiếu dầu khí đứng ngồi không yên. Có nhà đầu tư chia sẻ, họ đã mất cả đêm hôm qua để ngóng diễn biến giá dầu, theo dõi các diễn đàn chứng khoán để chọn cách xử lý tài khoản của mình.

Ngược lại, những người chưa "lên tàu" kịp hôm qua lại cho rằng, có thể, phiên giao dịch hôm nay sẽ cho họ cơ hội mua cổ phiếu ngành dầu khí ở mức giá thấp hơn.

Nhà đầu tư nên làm gì?

Biến động giá dầu đảo chiều phiên hôm qua là một sự kiện khá bất ngờ đối với nhiều người. Đứng trước diễn biến bất ngờ, nhà đầu tư không tỉnh táo sẽ dễ hành động sai và tất yếu gây thiệt hại cho tài khoản của mình.

Trước khi quyết định "cắt" cổ phiếu dầu khí trong danh mục bằng mọi giá phiên hôm nay, nhà đầu tư hãy bình tĩnh nhận định liệu giá dầu còn xuống sâu hơn được nữa không và dài hạn thì sao.

Trước khi quyết định mua, nhà đầu tư hãy lưu ý rằng, bắt dao rơi sẽ là một hành động hết sức nguy hiểm. Nếu mua, hãy đừng mua bằng margin và có thể chơi một cuộc chơi đủ dài thay vì phải vội vã mua/ bán theo up and down của giá dầu quốc tế- thứ mà nhà đầu tư nhỏ lẻ không kiểm soát được.