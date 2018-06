Giá đô la Mỹ lập đỉnh mới sau 11 tháng

Tỷ giá trung tâm ngày 21/6 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 22.622 đồng/USD, tăng 5 đồng so với ngày hôm qua. Biên độ dao động của tỷ giá USD hôm nay ở mức 21.945 - 23.300 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD hôm nay có biến động. Cụ thể, lúc 9h10: Tại ngân hàng Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 22.850 - 22.920 VND/USD (mua vào - bán ra), BIDV cũng niêm yết giá USD ở mức 22.860 - 22.930 VND/USD (mua vào - bán ra).

Techcombank cũng điều chỉnh tăng ở cả chiều mua và bán so với cùng thời điểm hôm qua, giá đồng bạc xanh đang được ngân hàng này niêm yết ở mức 22.830 - 22.920 VND/USD (mua vào - bán ra).

Ngân hàng Eximbank niêm yết giá đồng USD ở mức 22.850 - 22.940 VND/USD (mua vào - bán ra); Ngân hàng ACB tiếp tục niêm yết giá đồng USD ở mức 22.870 - 22.940 VND/USD (mua vào - bán ra).

Đồng đô-la của Ngân hàng Eximbank ngày 21/6 cũng tăng với ngày hôm qua 20/6

Ngân hàng Đông Á niêm yết giá đồng USD ở mức 22.880 - 22.930 VND/USD (mua vào - bán ra).

Tại thị trường tự do, giá USD tự do niêm yết ở mức mua vào 23.050 đồng/USD và bán ra là 23.100 đồng/USD – mức giá cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

Trong báo cáo mới đây, công ty Chứng khoán TPHCM (HSC) cho rằng tỷ giá tự do lần đầu tiên vượt mốc 23.000 đồng trong năm nay, tăng 1,3% so với đầu năm và tăng 1,46% so với cùng kỳ, chủ yếu do ảnh hưởng từ thị trường thế giới.

“USD tăng do ngại khả năng leo thang mâu thuẫn thương mại Mỹ - Trung Quốc, vốn là nguyên nhân khiến đồng Nhân dân tệ giảm mạnh so với đồng USD 2 ngày vừa qua. Bên cạnh đó, kỳ vọng đồng USD sẽ tiếp tục mạnh lên so với hầu hết các đồng tiền khác do chính sách nâng dẫn lãi suất của Fed” - báo cáo HSC cho biết.

Trong khi đó, tỷ giá USD trên thị trường tự do bán ra vượt ngưỡng 23.000 đồng/USD. Đây là mức tăng cao nhất từ đầu năm đến nay.

Tuy nhiên, HSC cho rằng tỷ giá USD/VND tự do và liên ngân hàng tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 7/2/2017 vẫn chưa phải tín hiệu đáng lo ngại.

Cũng theo HSC, từ đầu năm, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng mới chỉ tăng 0,59%. Nghĩa là mức tăng giá của USD so với VND trên thị trường liên ngân hàng tại Việt Nam ở mức không cao nếu so với mức tăng của các đồng tiền lớn khác trên thế giới, ở vào 0,5-2%. Công ty chứng khoán này cho rằng, sự khác biệt nằm ở các yếu tố vĩ mô và nợ bằng ngoại tệ ở mức vừa phải.

Trước diễn biến mới đây từ thị trường, HSC vẫn giữ nguyên dự báo tiền đồng sẽ giảm giá 2% so với USD trong năm nay. Tuy nhiên, dự báo của HSC dựa trên giả định chỉ số DXY dao động 94-97 vào cuối năm.

"Nếu chỉ số này tăng trên 97, khi đó Ngân hàng Nhà nước có thể phải chủ động hơn để bảo vệ tiền đồng. Bằng cách bơm thêm USD vào hệ thống liên ngân hàng hoặc có thể là yêu cầu điều chỉnh tăng lãi suất ngắn hạn" - HSC nhận định.

