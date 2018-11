Giá thực phẩm tại HCM “nhảy vọt” sau bão số 9

Sáng 26/11, tại nhiều chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM như Hồ Học Lãm (Q.Bình Tân), Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh), Nguyễn Tri Phương (Q.10), Tân Định (Q.1)… giá nhiều loại thực phẩm tăng so với vài ngày trước đó.

Thủy hải sản chỉ còn vài loại Rau xanh khan hiếm do nhiều nhà vườn bị mưa ngập úng, đứt nguồn cung

Trong đó, mặt hàng rau xanh như xà lách, mùng tơi, cải… tăng đến 50%, thậm chí nhiều quầy hàng còn không có mà bán. Đơn cử như xà lách đã tăng từ 25.000 đồng/kg lên 50.000 đồng/kg, mồng tơi lên 30.000 đồng/kg, các loại cải tăng từ 20.000 – 25.000 đồng/kg lên 40.000 – 50.000 đồng/kg.

Nguyên nhân được cho là do nguồn cung về các chợ đầu mối sụt giảm vì mưa bão. Ngoài ra, nhiều nhà vườn ở TPHCM cho biết do mưa kéo dài gây ngập úng diện rộng, làm hư hại phần lớn hoa màu của bà con.

Thịt, tôm, cua, cá hầu như vắng bóng ở nhiều chợ

Một số chợ ngập nước

Các loại thủy hải sản, đặc biệt là hải sản cũng thiếu hụt và tăng giá mạnh. Theo một số đầu mối hải sản tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền (quận 8), nguồn hàng thủy hải sản cũng giảm đáng kể. Tiểu thương kinh doanh cho biết hàng chủ yếu từ các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nam bộ chở lên. Nay hầu hết các vùng biển này đều cấm tàu thuyền ra khơi đánh bắt những ngày qua nên hụt nguồn cung.

Tôm, cá đều có giá tăng gấp 2, gấp 3 so với mấy ngày trước Rau xanh sờ vào "bỏng tay"

Ghi nhận tại một số chợ ở TPHCM, giá thủy hải sản tăng khá mạnh. Cụ thể, giá cá biển tăng bình quân 5.000 – 15.000 đồng/kg, tùy loại; cá ngừ tăng từ 75.000 đồng/kg lên mức 85.000 đồng/kg; cá bớp từ 190.000 đồng/kg tăng lên 230.000 đồng/kg, loại nguyên con…

Các loại thịt bò, thịt heo cũng bị đứt nguồn hàng ở một số chợ lẻ. Đi tìm mua thịt bò, anh Huân (ngụ Q.Bình Tân) cho biết hầu như không còn nhiều hàng để lựa chọn như trước.

Một số siêu thị giá bình ổn cũng "cháy" hàng

Ở các siêu thị, nguồn hàng tuy đã được các đơn vị dự trữ sẵn do dư âm trong dịp Black Friday nhưng do lượng người đến mua rất đông sau những ngày mua lớn, khiến nhiều mặt hàng hết sớm. “Rau thịt ở siêu thị giá vẫn như cũ nhưng do người mua đông nên không còn nhiều để lựa chọn” – chị Khánh Thi (ngụ chung cư Trương Đình Hội, Q.8) nói.

Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Tổng giám đốc thường trực Saigon Co.op, hệ thống siêu thị Co.opmart, Coopxtra và Co.op vẫn còn trữ lượng hàng hoá nhu yếu phẩm rất lớn, đủ sức đáp ứng sức mua tăng đột biến trong những ngày tới. “Sức mua tại các siêu thị tăng mạnh từ 2 ngày qua. Trong đó tập trung vào hàng tươi sống và thực phẩm như: mì gói, dầu ăn, các loại bún khô, nuôi, nước chấm, gia vị, giò chả…” – ông Đức cho hay.

Khách đi siêu thị tăng mạnh Khách hàng chủ yếu lựa chọn những mặt hàng thiết yếu

Đơn vị này cũng cho hay sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết để bảo vệ con người và tài sản, hàng hoá trong điều kiện mưa bão, cũng như phối hợp với các cơ quan địa phương êể theo dõi tình hình ảnh hưởng của mưa bão để hỗ trợ, cứu trợ kịp thời cho bà con khi cần thiết.

Lotte Mart cũng khẩn trương đặt hàng và dự trữ hàng hóa nhằm đảm bào đủ lượng hàng đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân. Những mặt hàng đang tiêu thụ mạnh nhất là thực phẩm tươi sống (rau, củ, thịt, cá, trứng…). Đại diện Lotte Mart cho biết ngoài cố gắng duy trì lượng hàng về siêu thị, đơn vị này cũng sẽ bình ổn giá cả trong các ngày tới.

Uyên Phương - Văn Minh