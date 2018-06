Giá USD trong nước vọt tăng

Theo đó, các ngân hàng thương mại đã tăng giá mua bán. Đến chiều, mỗi USD tại Vietcombank tăng 10 đồng so với cuối tuần, lên 22.795 - 22.865 đồng. Sacombank cũng nâng giá bán USD lên 22.870 đồng, còn mua vào là 22.805 đồng, tăng vài chục đồng so với cuối tuần. Eximbank đưa giá mua lên 22.815 đồng và bán USD ở mức 22.870 đồng.

Trên thị trường tự do, vào buổi sáng giá bán USD tại TPHCM có nơi lên 23.060 đồng, có nơi tăng tới 23.080 đồng. So với mức cao nhất của 3 tuần trước, giá USD tự do đã tăng 200 đồng. Tuy nhiên, sang cuối chiều mức giá này tại Hà Nội đã giảm nhẹ, mua vào là 22.970 đồng/USD và bán ra là 23.010 đồng/USD, giảm 20 đồng ở chiều mua vào và giảm 10 đồng ở chiều bán ra so với sáng cùng ngày.

Biến động của giá USD tại thị trường Việt Nam diễn ra ngay sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất đồng USD và phát tín hiệu sẽ nâng hai lần nữa trong năm 2018. Fed cũng dự kiến tăng lãi suất 3 lần trong năm 2019. Việc Fed đẩy nhanh lộ trình nâng lãi suất trước đó đã được giới chuyên gia dự báo sẽ khiến đồng USD trên thế giới tăng giá mạnh và điều này phần nào tạo áp lực cho tỷ giá USD trong nước.

Khánh Huyền