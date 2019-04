Giá vàng 28/4: Duy trì đà tăng liên tiếp

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng kỳ hạn tháng 6 giao dịch ở mức 1.288,70 USD/ounce, tăng gần 1,7% kể từ tuần trước. Trong khi đó, giá vàng Mỹ giao kỳ hạn tăng 0,3% lên 1.283,80 USD/ounce.



Giá vàng được hỗ trợ do chỉ số USD giảm điểm. Chỉ số USD index đang có xu hướng giảm sau khi tăng mạnh chạm đỉnh của 2 năm vào hôm thứ 5 tuần nay.



Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, nhận định, nhiều tin tức tiêu cực ảnh hưởng tới giá vàng, bao gồm cả giao dịch bằng đô la Mỹ ở mức cao trong hai năm và dữ liệu kinh tế tốt hơn mong đợi. Tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ đã tăng trưởng 3,2% trong quý đầu tiên của năm 2019.

Bất chấp tất cả các tin tức tiêu cực, vàng đã cố gắng giữ mức quan trọng trung bình động 200 ngày, hiện có giá 1.267 USD/ounce. Các nhà phân tích nhìn thấy tiềm năng vàng sẽ tăng trở lại 1.300 USD/ounce trong thời gian tới.Chuyên gia Helen Lau thuộc Argonaut Securities cho rằng số liệu kinh tế yếu cho thấy các quốc gia trên sẽ phải thực hiện các chính sách nới lỏng tiền tệ, động thái sẽ thúc đẩy vàng tăng giá.Theo bà Lau, nhiều nhà đầu tư đang muốn rút đầu tư khỏi thị trường chứng khoán, để chuyển sang đầu tư vào loại tài sản an toàn. Vàng thường được coi là một kênh đầu tư “trú ẩn an toàn” trong bối cảnh có nhiều bất ổn về chính trị và tài chính.Trong tuần qua, khi chứng khoán lên đỉnh, thị trường vàng quốc tế giảm sâu. Giá vàng 24/4 trên thị trường thế giới tụt xuống mức đáy mới do đồng USD tăng giá và các thị trường chứng khoán tăng điểm mạnh. Chứng khoán Mỹ chỉ còn cách kỷ lục mọi thời đại một khoảng rất ngắn: 1%.Trong khi đó, SPDR Gold Trust, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới, cho hay lượng vàng do quỹ nắm giữ trong ngày 23/4 đã giảm 0,3% xuống 749,63 tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 23/10/2018. Với việc rơi xuống dưới mức 1.270 USD/ounce, các chuyên gia dự báo trước đó nhận định, giá vàng có thể sẽ tiếp tục giảm sâu nữa.Tuần này có thể sẽ là tuần tăng giá đầu tiên của vàng thế giới sau 4 tuần giảm liên tiếp. Tuy nhiên, mức tăng giá vàng trong tuần đến nay mới đạt khoảng 0,1%.Thị trường vàng bước vào kỳ nghỉ lễ 5 ngày. Chốt phiên ngày 27/4, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 36,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,42 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 20 nghìn so với ngày hôm qua ở chiều mua vào.Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,125 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,44 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP.HCM, giá vàng SJC ở mức 36,42 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.Tuần qua, giá vàng trong nước xuống mức thấp nhất. Giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 36,23 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,31 triệu đồng/lượng (bán ra).Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,18 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,37 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP.HCM, giá vàng SJC ở mức 36,35 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.