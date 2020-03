Giá vàng, đô la cùng giảm nhẹ

Quảng cáo

Cụ thể, thời điểm 8h30 hôm nay tại Hà Nội, Cty Doji niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 46,6 – 47,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 150.000 đồng mỗi lượng mua vào và giảm 250.000 đồng mỗi lượng bán ra so với giá vàng chốt giao dịch hôm qua.Cùng thời điểm, tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 46,85 - 47,45 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên giá mua nhưng giảm 50.000 đồng mỗi lượng bán ra so với giá vàng chốt giao dịch hôm qua.Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng sáng nay có phiên giảm, hiện vàng thế giới bán ra ở mức 1.658 USD/oz, tương đương giá vàng chốt giao dịch hôm qua.Hiện giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 1 triệu đồng mỗi lượng.Theo các chuyên gia, giá vàng chứng lại khi thị trường chứng khoán toàn cầu đã tạm phục hồi sau phiên “điên loạn” vào hôm Thứ 2. Cùng đó, thị trường tiếp tục kỳ vọng khi Chính phủ Mỹ đang bàn thảo giải pháp để đưa ra gói cứu trợ các doanh nghiệp trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.Trên thị trường tỷ giá, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.198 đồng/USD, tăng 8 đồng so với tỷ giá hôm qua.Trên thị trường ngân hàng, tỷ giá có phiên tăng nhẹ. Ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết ở mức 23.080 - 23.250 đồng/USD mua và bán, giảm 500 đồng so với tỷ giá hôm qua.Trên thị trường dầu thô, giá dầu thô thế giới biến động nhẹ. Hiện giá dầu Brent ở mức 38,97 USD/thùng (giảm 1,75 UDSD/thùng), giá dầu WTI ở mức 35,76 USD/thùng (tăng 1,4 USD/thùng).Theo các chuyên gia thế giới, Nga và Ả Rập Xê Út đang trong cuộc chiến giá dầu toàn diện, dường như không thể kết thúc sớm. Cả hai nước có thể lên kế hoạch bơm nhiều dầu nhất có thể trong những tháng tới, rất có thể sẽ làm phá sản nhiều công ty sản xuất dầu đá phiến của Mỹ và Canada. Sau đó, Nga và Ả Rập Xê Út mới tính tới việc giảm khai thác để đẩy giá dầu lên.

Lê Hữu Việt