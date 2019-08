Giá vàng loạn nhịp, người dân không nên 'lướt sóng'

Quảng cáo

Ông Nguyễn Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho hay, giá vàng đã bật tăng kể từ cuối phiên đêm qua tại thị trường Mỹ, từ ngưỡng 1.530 USD lên ngưỡng 1.552 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 phiên hôm qua cũng tăng 14,60 USD lên 1.551,80 USD/ounce.



Theo ông Trúc, giá vàng tăng trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn an toàn tăng mạnh. Chính điều này không chỉ đẩy giá kim loại màu lên cao mà thậm chí trong phiên giao dịch hôm qua tại Mỹ, thị trường bạc cũng “bùng cháy” với mức tăng hơn 50 xu và đạt mức cao nhất hơn hai năm qua.

Bên cạnh đó, giới đầu tư đã quay trở lại với thị trường kim loại do các vấn đề địa chính trị trên thế giới. Điều này cũng khiến thị trường chứng khoán Hoa Kỳ bị bán tháo mạnh khi có thông tin từ một nhà xuất bản Trung Quốc cho rằng chính phủ nước này đang thực hiện 20 biện pháp mới để kích thích thương mại trong nước và giảm sự phụ thuộc vào thế giới bên ngoài, đặc biệt là Mỹ.

Thông tin này trái ngược với thông tin được Tổng thống Trump đưa ra hôm thứ Hai rằng Mỹ và Trung Quốc đang tiến tới một đàm phán thương mại sau khi các quan chức Trung Quốc gọi điện thoại cho các quan chức thương mại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã từ chối đưa ra thông tin bình luận.

Chính diễn biến này đã đưa đến những suy luận rằng hai bên chưa thể sớm đi đến một thỏa thuận khi còn rất nhiều vướng mắc về quan điểm. Và điều này đã làm tăng giá các tài sản trú ẩn an toàn như kim loại quý.

Ngoài ra, giá vàng còn được hỗ trợ bởi các vấn đề như tình trạng bất ổn dân sự ở Hồng Kông (Trung Quốc), sự bất ổn ở Vịnh Ba Tư và Venezuela; Vương quốc Anh dự kiến sẽ rời Liên minh châu Âu (Brexit) vào tháng 10 và tới nay vẫn chưa có thỏa thuận nào.

Trước diễn biến giá vàng trong nước trong thời gian vừa qua xoay quanh mốc 43 triệu đồng/lượng, ông Trúc cho rằng, trên thế giới, nhà đầu tư vẫn xem vàng là hầm trú ẩn an toàn mỗi khi kinh tế toàn cầu có biến động. Tuy nhiên, tại Việt Nam, vàng dường như không quá sốt nóng. Một phần do Nghị định 24/2012/NÐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng tác động đến việc kinh doanh vàng tại Việt Nam, nên hoạt động xuất nhập khẩu vàng không còn dễ dàng như trước. Mặt khác, do giá vàng trong nước vốn không theo kịp giá vàng thế giới, nên thường diễn biến trồi sụt mỗi khi thị trường vàng thế giới biến động.

“Theo quy luật cung – cầu, nơi nào có giá vàng cao thì sẽ thu hút vàng chảy về nơi đó, nên việc xuất khẩu vàng ra bên ngoài nếu có cũng là điều dễ hiểu. Còn với nhà đầu tư, thời gian qua, các kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản đã tăng thu hút nguồn tiền nhàn rỗi, trong khi sóng vàng không còn sốt như trước nên cũng không được chú ý nhiều”, ông Trúc nói.

Ngoài ra, ông Trúc cho hay, trước xu hướng tăng của giá vàng hiện nay, nhiều người bắt đầu chú ý và quay lại với vàng. Một số người tỏ ra tiếc nuối khi không bỏ vốn vào vàng từ đầu năm. Vì thế, khả năng thời gian tới, nhà đầu tư cũng sẽ phân bổ một phần vốn vào vàng. Tuy nhiên, cơ hội có lợi nhuận cao sẽ chỉ đến với những nhà đầu tư lớn, chuyên nghiệp, còn đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, thời điểm giá vàng biến động bất thường như hiện nay không thích hợp để “lướt sóng” vì rủi ro đi kèm là lớn.

Ngọc Mai ​