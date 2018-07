Giá vàng miếng chững, USD tự do lại vọt lên

Diễn biến giá vàng SJC tại DOJI - Nguồn: DOJI.

Lúc gần 11h trưa nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,8 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối giờ giao dịch hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 20.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,67 triệu đồng/lượng và 36,86 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Nhà đầu tư nắm giữ vàng miếng từ đầu năm đến nay hầu như không có lãi, bởi giá vàng miếng hiện tại chỉ cao hơn khoảng 100.000 đồng/lượng so với mức xuất phát của năm 2018.

Giá vàng trong nước đã giữ ổn định quanh ngưỡng 37 triệu đồng/lượng dù giá vàng thế giới biến động khá mạnh thời gian gần đây. Giới kinh doanh vàng nói rằng vùng giá này khiến cả người bán và người mua đều cảm thấy kém hấp dẫn.

"Khối lượng giao dịch vàng miếng trong nước ngày hôm qua nhìn chung khá ổn định và ít có các giao dịch lớn phát sinh. Đa số vẫn chỉ là các giao dịch nhỏ được thực hiện ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là chủ yếu", Công ty PNJ cho biết sáng 5/7.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.115 đồng (mua vào) và 23.135 đồng (bán ra), tăng 30 đồng so với sáng qua. Vào sáng hôm qua, giá USD tự do giảm 30 đồng.

Giá USD niêm yết tại Ngân hàng Vietcombank là 22.995 đồng và 23.065 đồng, tương ứng giá mua và bán, giảm 5 đồng so với hôm qua. Eximbank báo giá ngoại tệ này ở mức 22.980 đồng và 23.090 đồng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 11h đứng ở 1.256 USD/oz, giảm 1,5 USD/oz so với đóng cửa tại New York. Trong phiên Mỹ ngày thứ Tư, giá vàng tăng 4,2 USD/oz, chốt ở 1.257,5 USD/oz.

Các sàn giao dịch ở Mỹ đóng cửa ngày 4/7 để nghỉ lễ Quốc khánh là một lý do khiến giá vàng biến động yếu. Tuy nhiên, giá kim loại quý này vẫn đang chịu sức ép giảm từ đồng USD mạnh.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác sáng nay vững ở mức 94,519 điểm.

Đồng Nhân dân tệ cũng giữ được thành quả tăng nhẹ vào hôm qua, sau khi chạm đáy 11 tháng so với đồng USD vào đầu tuần. Tỷ giá Nhân dân tệ ổn định trở lại sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) lên tiếng trấn an thị trường.

Tại thị trường Trung Quốc đại lục, tỷ giá Nhân dân tệ so với USD sáng nay là 6,6379 Nhân dân tệ/USD, so với mức 6,6330 Nhân dân tệ/USD khi đóng cửa ngày thứ Tư.

Thị trường tài chính toàn cầu đang chờ "giờ G" vào ngày thứ Sáu, khi Mỹ bắt đầu áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc.

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 5/7 cảnh báo rằng thuế quan của Mỹ sẽ gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Tổng cục Hải quan Trung Quốc tuyên bố kế hoạch áp thuế trả đũa của Trung Quốc đối với hàng Mỹ sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi Mỹ đánh thuế hàng Trung Quốc.

Theo Vneconomy