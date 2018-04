Giá vàng tăng mạnh trước lo ngại Mỹ tấn công Syria

Cụ thể, thời điểm 8h30 hôm nay tại Hà Nội, Cty Doji niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 36,94 - 37,04 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 140.000 đồng mỗi lượng mua vào và tăng 160.000 đồng mỗi lượng bán ra so với giá vàng chốt giao dịch hôm qua.Cùng thời điểm, tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,86 - 37,04 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 130.000 đồng mỗi lượng so với giá vàng chốt giao dịch hôm qua.Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng sáng nay có phiên giảm nhẹ sau khi tăng sát 1.360 USD trong ngày hôm qua - mức cao nhất vài năm gần đây, hiện vàng thế giới bán ra ở mức 1.351 USD/oz, giảm 7 USD mỗi ounce so với giá vàng chốt giao dịch hôm qua.Như vậy, hiện giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 300.000 đồng mỗi lượng.Theo các chuyên gia, giá vàng đang chịu sức ép tăng khi những lo ngại về căng thẳng Mỹ - Nga, đặc biệt là khả năng Mỹ tấn công Syria và những động thái các nước khiến nguy cơ xung đột leo thang. Chưa kể cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung vẫn tiếp tục căng thẳng. Những nguy cơ đó làm các nhà đầu tư lo ngại và quay lại nắm giữ vàng để bảo toàn vốn.Trên thị trường tỷ giá, tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.477 đồng đổi 1 USD, bằng tỷ giá hôm qua.Trên thị trường ngân hàng, tỷ giá có phiên ổn định. Ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết ở mức 22.755 - 22.825 đồng/USD mua và bán, bằng tỷ giá hôm qua.Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết ở mức 22.740 - 22.830 đồng/USD mua và bán, bằng tỷ giá hôm qua.Trên thị trường dầu thô, giá dầu thô thế giới đảo chiều tăng trước nguy cơ Mỹ tấn công Syria, đẩy căng thẳng với Nga leo thang. Hiện giá dầu Brent ở mức 72,06 USD/thùng (tăng 1,02 USD/thùng), giá dầu WTI ở mức 66,82 USD/thùng (tăng 1,31 USD/thùng).

LÊ HỮU VIỆT