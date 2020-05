Giá vàng thế giới lại vọt lên đỉnh cao

TPO - Phiên giao dịch ngày 8/5, sau khi Mỹ và Trung Quốc công bố thông tin kinh tế u ám do đại dịch COVID-19, giá vàng lại tăng vọt do nhà đầu tư tìm đến vàng là tài sản trú ẩn an toàn.