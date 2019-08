Giá vàng tiếp tục tăng cao kỷ lục

Quảng cáo





Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 7/8, giá vàng miếng trong nước được Công ty Phú Quý niêm yết vàng miếng ở mức SJC 40,08 – 41,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này tăng 20.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức 40,95 – 41,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này tăng 250.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 280.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Công ty Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 41 – 41,55 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này tăng 75.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 60.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó, ngày 5/8.

Sáng 7/8, giá vàng thế giới ở mức 1487,1– 1487,6 USD/ounce, tăng 43 USD/uonce so với phiên giao dịch trước đó.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá USD trung tâm ngày 7/8 được Ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.117 VND, tăng 2 đồng so với phiên giao dịch trước đó.

Tại các ngân hàng thương mại, giá giao dịch USD có chiều hướng giảm nhẹ so với các phiên giao dịch trước đó. Cụ thể, giá USD tại ngân hàng Vietcombank (hội sở chính) được niêm yết với mức 23.190– 23.310 đồng/USD, giảm 25 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó.

Ngân hàng Tiên Phong niêm yết giá USD ở mức 23.132 – 23.316 đồng, giảm 5 đồng/USD ở chiều mua vào và giảm 19 đồng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó, ngày 5/8.

Đồng nhân dân tệ (NDT) vừa rơi xuống mức thấp nhất so với USD trong 10 năm qua. Đồng nhân dân tệ (NDT), sáng ngày 7/8, USD so với CNY ở mức 7,0351, giảm nhẹ so với phiên giao dịch cuối giờ chiều ngày 6/8.

Theo các chuyên gia của Chương trình nghiên cứu kinh tế Trung Quốc (Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách), sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế thêm 10% lên 300 tỷ USD hàng hoá Trung Quốc, đồng NDT đã mất mốc 7.0. Đây là mốc tâm lý quan trọng mà có lẽ bằng nhiều biện pháp, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã cố thủ suốt một năm qua. Nhưng khi các nhà đầu tư nhận thấy triển vọng bế tắc của thương chiến, họ đã không chờ đợi được thêm nữa. Việc NDT mất giá trong bối cảnh FED hạ lãi suất cũng cho thấy đây giống như phản ứng của thị trường hơn là can thiệp của PBOC.

Quỳnh Nga