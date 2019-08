Giá vàng tiếp tục tăng phi mã, tiến dần mốc 43 triệu đồng/lượng ​

Quảng cáo

Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 9/8, giá vàng miếng trong nước được Công ty Phú Quý niêm yết vàng miếng ở mức SJC 41,7 – 42,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức 41,95 – 42,35 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này tăng 550.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 450.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Công ty Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 41,9 – 42,25 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này tăng 650.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó, ngày 8/8.

Theo Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung Quốc căng thẳng khiến giá vàng tăng cao. Nhà đầu tư tìm kênh trú ẩn an toàn vào vàng, khiến giá vàng lên 1.500 USD/ounce. Nhưng không thể vượt mốc 49 triệu đồng/lượng của năm 2011.

Sáng 9/8, giá vàng thế giới ở mức 1503,3 – 1503,8 USD/ounce, tăng 9 USD/uonce so với phiên giao dịch trước đó.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá USD trung tâm ngày 9/8 được Ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.102 VND, giảm 5 đồng so với phiên giao dịch trước đó.

Tại các ngân hàng thương mại, giá giao dịch USD có chiều hướng giảm nhẹ so với các phiên giao dịch trước đó. Cụ thể, giá USD tại ngân hàng Vietcombank (hội sở chính) được niêm yết với mức 23.145– 23.265 đồng/USD, giảm 15 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó.

Ngân hàng Tiên Phong niêm yết giá USD ở mức 23.095– 23.271 đồng, giảm 23 đồng/USD ở chiều mua vào và giảm 9 đồng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó, ngày 8/8.

Tỷ giá Nhân dân tệ so với USD ngày 9/8 mở mức 7,0511, tiếp tục tăng 0,1% so với cuối phiên giao dịch ngày 8/8. Đồng nhân dân tệ (NDT) vẫn trong những ngày nằm ở mức thấp nhất so với USD trong 10 năm qua.

Quỳnh Nga