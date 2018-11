Giấc mơ sở hữu nhà Hà Nội của gia đình trẻ

Nhu cầu mua nhà của gia đình trẻ

Mua nhà luôn là mục tiêu lớn của rất nhiều người Á Đông. Căn nhà không chỉ là tài sản mà còn là sự khẳng định cho giai đoạn trưởng thành và có vị trí xã hội của mỗi người.

Theo thống kê hiện nay, số cư dân có mức thu nhập tầm trung tại Thủ đô đã vượt quá nửa, nhưng niềm khao khát sở hữu nhà tại thành phố luôn đích đến cuối cùng. Điều này khiến thị trường bất động sản Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm và chờ đón sự ra đời của những dự án chất lượng với mức giá vừa phải.

Để sở hữu một chốn an cư tại Thủ đô, người trẻ thường có xu hướng lựa chọn các căn hộ chung cư. Đây là xu hướng của các nước phát triển bởi nó đảm bảo tính an nình vừa có được không gian sống tiện ích, hiện đại và văn minh. Lựa chọn căn hộ còn giúp các gia đình trẻ nhanh chóng có chỗ an cư nhờ hình thức thanh toán linh hoạt.

Là một dự án được phát triển bởi Phúc Hà Group, Thăng Long Capital hội tụ đầy đủ yếu tố từ vị trí, căn hộ, tiện ích, cùng gói hỗ trợ tài chính hấp dẫn giúp khách hàng trẻ có thể dễ dàng lựa chọn trốn an cư lý tưởng tại Thủ đô.

Thăng Long Capital – Hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà của gia đình trẻ

Nằm trên tuyến đường hiện đại của Hà Nội, Thăng Long Capital tọa lạc trên mặt đường đại lộ Thăng Long, từ đây cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến trung tâm thành phố và các khu vực lân cận qua các tuyến đường lớn như: đại lộ Thăng Long, đường Lê Trọng Tấn, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông…

Nằm trong tiêu chí đưa đến cho khách hàng, nhất là đáp ứng nhu cầu của gia đình trẻ mong muốn sở hữu một tổ ấn chất lượng với dịch vụ tiện ích hiện đại, Thăng Long Capital được đầu tư và phát triển nhiều tiện ích nội khu như: 3 tầng hầm để xe, bể bơi nhiệt đới, 5 tầng trung tâm thương mại, gym - spa và các khu vui chơi, trường mầm non, hệ thống camera phòng cháy chữa cháy....

Ngoài ra, không gian của các căn hộ có diện tích từ 61 – 96m2 với 2 – 3 phòng ngủ được thiết kế khoa học, giúp gió và ánh sáng tự nhiên có thể len lỏi đến từng góc nhỏ của căn phòng. Hơn hết, với 6 thang máy tốc độ cao trên 1 sàn sẽ giảm tải áp lực và thời gian di chuyển của cư dân.