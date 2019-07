Giải cứu đường dây truyền tải điện quốc gia khỏi các vụ cháy rừng

Quảng cáo

Sáng ngày 20/7 trên địa bàn của Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) quản đã xảy ra 2 vụ cháy rừng có nguy cơ ảnh hưởng tới đường dây (ĐZ) 500 kV và 220 kV. Theo báo cáo nhanh của các đơn vị quản lý vận hành, vụ cháy rừng đã xảy ra tại khoảng cột 213-214 ĐZ 500 kV Đà Nẵng - Dốc sỏi (xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và vụ cháy rừng thông tại khoảng cột 472 - 473 ĐZ 220 kV A Lưới - Huế (phường An Tây, TP Huế).

Sau khi nhận được tin, Truyền tải điện Quảng Nam và Thừa Thiên Huế một mặt tập trung nhân lực tham gia chữa cháy giải cứu cho lưới điện truyền tải, mặt khác báo cáo Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) và Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung (A3) để có phương thức vận hành hệ thông điện phù hợp.

Một số hình ảnh cháy rừng gây nguy hiểm vận hành đường dây 220 kV

Sau hơn 2 giờ khẩn trương chữa cháy, cả hai đám cháy cơ bản đã được công nhân của PTC2 xử lý. Trước đó vào lúc 16h30 ngày 19/7/2019 gần khoảng cột 0008 - 0009 ĐZ 500 kV Đà Nẵng – Hà Tĩnh (thôn Phước Thuận, xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) đã xảy cháy ruộng lúa có khả năng lây lan, công nhân đội Truyền tải điện Cẩm Lệ (TTĐ Đà Nẵng) đã kịp thời phát hiện và dập tắt đám cháy sau 30 phút.

Theo ông Trần Thanh Phong – Giám đốc PTC2, tháng 6 vừa qua sau khi xảy ra các vụ cháy rừng gây sự cố hệ thống lưới điện truyền tải cũng như thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước.

Ngày 29/6 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ điện các Bộ, địa phương triển khai các biện pháp cấp bách sau: Kiểm tra lại lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”; phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô.

Công nhân PTC2 tham gia xử lý chữa cháy, phòng chống cháy lan, cô lập các đám cháy sớm đưa vào vận hành hệ thống truyền tải điên

Các bộ, địa phương phải bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn; đảm bảo an toàn trong vận hành đối với đường dây truyền tải điện…PTC2 đã tích cự phối hợp với chính quyền địa phương, phòng An ninh kinh tế công an các tỉnh và các cơ quan liên quan tích cực tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp để đảm bảo an toàn cho đường dây.

Liên tục trong những ngày qua tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng trên các tỉnh thành của miền Trung, đặc biệt kết hợp với gió Lào (gió Tây Nam) cộng với tác nhân gây cháy do con người vô ý gây ra nên đã xảy ra cháy rừng ở nhiều địa phương, nhất là khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế…

Đối với các vụ cháy xảy ra trong hai ngày 19 và 20/7 tại Đà Nẵng, Quảng Nam và TP Huế. Sau hơn 3 tiếng xử lý PTC2 đã cơ bản khống chế được đám cháy nhưng để phòng ngừa sự bùng phát của đám cháy, lãnh đạo PTC2 đã chỉ đạo TTĐ Quảng Nam và Thừa Thiên Huế tiếp tục ứng trực. Không ngoài dự đoán, đầu giờ chiều cùng ngày đám cháy lại bùng phát trở lại tại các địa điểm trên. nhờ có sự chuẩn bị, ứng trực nên lực lượng công nhân các đơn vị trực thuộc PTC2 đang tiếp tục cùng người dân địa phương tham gia xử lý cữa cháy nên đảm bảo an toàn cho lưới điện truyền tải.

Trước tình hình diễn biến nắng nóng tiếp tục kéo dài và liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng tại các tỉnh khu vực miền Trung, Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã yêu cầu các Công ty Truyền tải điện chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm, các Công ty Lâm nghiệp, Lâm trường và các chủ rừng để tuyên truyền, chấp hành và thực hiện tốt các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới truyền tải điện nhằm hạn chế thấp nhất các sự cố cháy rừng tương tự tái diễn.

Cùng đó, các đơn vị phối hợp công tác chữa cháy và an toàn chữa cháy giữa Truyền tải điện với chính quyền, các ban, ngành và nhân dân địa phương. Các đơn vị tiếp tục phối hợp với người dân và chính quyền địa phương nếu phát hiện cháy rừng có nguy cơ ảnh hưởng tới đường dây sẽ thông báo ngay cho các đơn vị truyền tải điện để chủ động đề nghị giảm tải hoặc cắt các đường dây có nguy cơ bị sự cố trong khu vực cháy rừng.

Tăng cường trực 24/24 tại các vị trí gần đám cháy hoặc có nguy cơ cháy cao để hướng dẫn, cảnh báo và phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn phòng chống cháy. Liên tục theo dõi sát diễn biến thời tiết nắng nóng cũng như tình trạng vận hành lưới điện truyền tải để kịp thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia.

Việc cung cấp đủ điện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt phụ tải liên tục tăng cao, trong khi nguồn phát đang gặp nhiều khó khăn đang là một áp lực rất lớn cho ngành Điện nói chung và ngành Truyền tải điện nói riêng. Bên cạnh sự chủ động của lực lượng truyền tải điện, EVNNPT rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của chính quyền địa phương trọng việc tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia công tác phòng chống cháy nổ, phòng tránh các nguy cơ cháy rừng làm gián đoạn an toàn cung cấp điện.

Quang Thắng