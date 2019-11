Giải gôn gây quỹ lớn nhất năm 2019 tại sân KN Golf Links – Cam Ranh

Quảng cáo

Nằm trong chuỗi sự kiện của Năm du lịch quốc gia với chủ đề “Nha Trang - Sắc màu của biển” và hướng đến kỷ niệm 45 năm giải phóng Quần đảo Trường Sa, giải gôn Swing for Truong Sa sẽ được đăng cai tổ chức tại sân KN Golf Links - Cam Ranh.

Trong khuôn khổ sự kiện ngày 21/12, nhiều hoạt động ý nghĩa và sôi nổi sẽ được tổ chức, bao gồm giải gôn, triển lãm ảnh, phiên đấu giá, biểu diễn văn nghệ và tiệc trao giải. Quy mô, tính nhân văn, tinh thần dân tộc sẽ góp phần nối liền hơn khoảng cách đất liền và hải đảo.

Giải đấu được tổ chức với thể thức đấu gậy 18 hố theo handicap ngày trên sân The Links thuộc KN Golf Links - Cam Ranh. Sân theo phong cách links course, đạt chuẩn quốc tế được thiết kế bởi huyền thoại golf thế giới Greg Norman. The Links đặc trưng với cảnh quan bán sa mạc, những bẫy cát hiểm hóc và bờ biển trong xanh ngay trong tầm mắt. Sân vinh dự được bình chọn là “Sân golf mới tốt nhất Châu Á - Thái Bình Dương năm 2018”, “Sân Golf tốt nhất Việt Nam 2019”, đồng thời lọt vào Top 6 sân golf mới tốt nhất Thế Giới của World Golf Awards 2019. Tổng giá trị giải thưởng hơn 16 tỷ đồng, bao gồm cúp, phần thưởng hấp dẫn, đặc biệt giải HIO bao gồm 1 nền villa Bien Hoa New City, 1 nền nhà phố Para Grus, 1 xe Mercedes, 1 bộ gậy dát vàng của thương hiệu Honma.

Đồng thời với sự đồng hành của Đài Tiếng Nói Việt Nam và tham mưu của Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải Quân, ban tổ chức chương trình sẽ thực hiện buổi triển lãm ảnh với chủ đề “Biển Ngọt - Trường Sa”. Tại đây, những hình ảnh mộc mạc, chân thành của người lính biển, cuộc sống tại nơi đảo xa sẽ được trưng bày. Qua đó truyền tải thông điệp về vẻ đẹp thiêng liêng của tổ quốc, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và sức sống mạnh mẽ nơi đầu sóng.

Không chỉ là giải gôn đơn thuần, Swing for Truong Sa còn là cơ hội kết nối các mạnh thường quân, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước với mục đích chung tay tạo ra những đóng góp thiết thực cho Quần đảo Trường Sa. Cụ thể, nhiều vật phẩm độc đáo, có giá trị sẽ được chuẩn bị cho buổi đấu giá tại đêm trao giải, trong đó nổi bật có bộ gậy golf dát vàng khắc chữ ký của cựu gôn thủ số 1 thế giới Greg Norman. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng vào mục đích xây dựng các công trình lọc nước biển của một số đảo khó khăn tại Trường Sa. Bên cạnh đó cũng trích một phần để trao tặng các suất học bổng cho con em chiến sĩ, cán bộ đang công tác tại quần đảo. Làm nên thành công của chương trình còn có sự tham dự của những gương mặt nghệ sĩ, khách mời danh tiếng như NSUT Đăng Dương, nữ ca sĩ Tân Nhàn, MC Thúy Hạnh, Họa sĩ Lê Phong Giao. Bên cạnh những phần trình diễn chuyên nghiệp, những khúc hát ngọt ngào, chương trình còn mang đến những cung bậc cảm xúc hào hùng khi có sự góp mặt của Đoàn văn nghệ Vùng 4 Hải Quân. Với ý nghĩa và tinh thần của Swing for Truong Sa - Giải gôn vì Trường Sa thân yêu, chương trình đã đón nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các Sở ban ngành và các cơ quan truyền thông trên cả nước. Chỉ chưa đầy 1 tháng, Swing for Truong Sa sẽ chính thức diễn ra, Ban tổ chức mong thông điệp của chương trình sẽ được lan tỏa đến khắp mọi miền tổ quốc. Hãy đồng hành vì một màu cờ một sắc áo, vì “những người anh hùng thầm lặng” ngày đêm giữ vững chủ quyền tổ quốc. Liên hệ: Website: www.swingfortruongsa.com

Đăng ký tham dự giải đấu: Hotline: (+84) 2583 999 666, Email: golf.booking@kngolflinks.com

Đăng ký quyên góp, tài trợ: thanh.ha@kngolflinks.com (Ms. Thanh), anhnt@kngroup.vn (Mr. Tuấn Anh) Trân trọng cám ơn sự đồng hành của Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh (Nhà tài trợ Kim Cương), Công ty CP Dịch vụ BDS Danh Khôi Việt (Nhà tài trợ Kim Cương), Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh (Nhà tài trợ Vàng), Công ty CP Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Thiên Đức (Nhà tài trợ Vàng), Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành (Nhà tài trợ HIO), Mercedes-Benz (Nhà tài trợ HIO), Honma (Nhà tài trợ HIO).

P.V