Giải mã đà tăng của ACB: Lòng tin từ khách hàng tạo nên giá trị

ACB khuyến khích khách hàng hòa nhập xu thế không tiền mặt, nhưng cũng hiểu rằng đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Chính vì thế, ngân hàng cũng phát triển hệ thống kênh phân phối, ATM rộng khắp để khách hàng ở bất cứ nơi đâu cũng dễ tiếp cận. Không chỉ rút tiền mặt, ACB cũng triển khai những công nghệ mới giúp khách hàng làm được nhiều thứ hơn với cây ATM như công nghệ rút tiền không cần thẻ, công nghệ gửi tiền mặt trực tiếp qua máy nộp tiền CDM…

Đồng hành cùng khách hàng trong mọi giai đoạn

Năm 2020 chứng kiến túi tiền của hầu hết khách hàng cá nhân bị “teo tóp” vì ảnh hưởng dịch bệnh. ACB gần như ngay lập tức triển khai hai giải pháp cho khách hàng có nhu cầu vay mới để nhanh chóng phục hồi sau dịch.

Đối với chủ doanh nghiệp có nhu cầu vay mới để nhanh chóng hồi phục kinh doanh sau dịch, ACB cho vay mới với lãi suất ưu đãi thấp hơn lãi suất cho vay trước khi có dịch khoảng 1%-4%. Bên cạnh đó, ngân hàng tiếp tục đơn giản hóa quy trình thủ tục nội bộ để tạo thuận lợi hơn nữa cho khách hàng vay vốn, tiết giảm chi phí để có điều kiện giảm lãi suất cho vay.

Khi Covid-19 tạm thời được kiểm soát và kinh tế đang dần hồi phục, ACB tung ngay các gói ưu đãi hấp dẫn mùa lễ hội để tạo thêm hứng khởi cho khách hàng trong “vụ mùa” đầu năm mới. Cụ thể, ACB triển khai chương trình khuyến mại Tết “Mở Trang Xuân Mới, Mang Sung Túc Về” từ cuối tháng 12.

Điểm khác biệt so với các chương trình khuyến mãi mọi năm là “quà phủ ngập tràn” với hơn 100.000 phần quà. Năm nay ACB cũng thể hiện tâm huyết khi sáng tạo ra bộ quà với hình ảnh do họa sĩ thiết kế, truyền tải thông điệp sống tích cực cho các khách hàng từ sinh viên đến hưu trí. Ngoài ra, với những khoản tiết kiệm online, chuyển nhận tiền quốc tế, giao dịch tài khoản sinh viên, các khách hàng cũng được tham gia vòng quay số may mắn để nhận những phần quà hấp dẫn khác (chi tiết bạn có thể truy cập www.acb.com.vn).

Khách hàng là nhân tố trọng yếu quyết định hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Tháng 09.2020 ACB dành giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ được tin dùng nhất Việt Nam” do The Asian Banker bình chọn, cho thấy vị thế của ACB được thừa nhận cả ở thị trường trong nước và nước ngoài. Điều này cũng lý giải vì sao suốt nhiều năm, room nước ngoài ở ACB luôn đầy và các cổ đông tổ chức ngoại “chung thuỷ” với ngân hàng đến thế. Và cũng cho thấy rằng cổ phiếu ACB tăng giá không phải vì những luồng thông tin tốt, mà là từ sức mạnh nội tại bền bĩ theo năm tháng.