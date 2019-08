Giải pháp đưa du lịch Cửa Lò phát triển đột phá

Quảng cáo

Bà Nguyễn Thị Dung – Phó chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò chia sẻ: So với năm 2017, lượng khách và doanh thu từ du lịch của Cửa Lò đạt mức tăng trưởng trên 10% so với năm 2017. Tuy nhiên hoạt động du lịch gặp không ít khó khăn thử thách, đó là sự cạnh tranh quyết liệt của các khu du lịch trong cả nước, diễn biến thời tiết ngày càng khó lường, mấy năm nay xuất hiện mưa bão nhiều vào giữa mùa hè gây ảnh hưởng lớn đến thời gian kinh doanh du lịch. Để tạo ra những bước đột phá mới, UBND thị xã Cửa Lò đã đề ra những giải pháp và đang triển khai thực hiện.

Hoàn thành quy hoạch, thu hút đầu tư

Năm 2019, thị xã Cửa Lò đã hoàn thiện và thông qua Quy hoạch phân khu chức năng các phường, Quy hoạch khu vui chơi, giải trí Cửa Hội, Quy hoạch khu lâm viên phía đông đường Bình Minh. Đây sẽ là tiền đề, nền móng để thu hút các dự án vui chơi giải trí đầu tư vào Cửa Lò.

Ngoài những dự án lớn đầu tư vào du lịch đang hoạt động hiệu quả như khách sạn Mường Thanh 250 phòng tiêu chuẩn 4 sao, khách sạn Sài Gòn – Kim Liên 80 phòng, khách sạn Summer1 250 phòng, Vinpearl Cửa Hội 200 phòng tiêu chuẩn 5 sao, Sân Golf Cửa Lò 18 lỗ… năm 2019, Cửa Lò đã hoàn thành và đưa vào phục vụ khách thêm 3 khách sạn lớn tiêu chuẩn 4 sao, gồm khách sạn Summer 2 với 250 phòng, khách sạn Holyday 140 phòng, khách sạn Song Ngư Sơn 200 phòng. Đặc biệt là dự án khu vui chơi giải trí Cửa Hội và cáp treo ra đảo Ngư diện tích 35ha với số vốn gần 4.000 tỷ đồng, dự án Cầu Cửa Hội bắc qua Sông Lam nối Cửa Lò với huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh với số vốn gần 1.000 tỷ đồng đang được khởi động.

Tuyên truyền, quảng bá, mở rộng thị trường khách du lịch

Để thu hút đông đảo khách du lịch, vấn đề quảng bá thông tin rất quan trọng, hàng năm UBND thị xã Cửa Lò phối hợp với các cơ quan ban ngành tăng cường quảng bá xúc tiến du lịch thông qua các phương tiện truyền thông: báo chí, truyền hình, internet, mạng xã hội, điện ảnh; phát hành rộng rãi các ấn phẩm giới thiệu về con người, lịch sử văn hóa, cảnh quan và sản phẩm du lịch Cửa Lò trong và ngoài nước; đổi mới và hoàn thiện nội dung, kết cấu website về Du lịch Cửa Lò; tập trung sản xuất video clip chất lượng cao hoặc các đoạn phim ngắn giới thiệu về Du lịch Cửa Lò để tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh của điểm đến Cửa Lò trên các phương tiện thông tin truyền thông trong và ngoài nước.

Bên cạnh việc đẩy mạnh quảng bá thu hút khách quốc tế, đặc biệt là khách du lịch từ các nước ASEAN, Cửa Lò tập trung ưu tiên đẩy mạnh quảng bá thu hút khách du lịch nội địa; tăng cường hợp tác để tranh thủ nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế, các đô thị du lịch phát triển trên cả nước, thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp, các tập đoàn có thương hiệu mạnh trong và ngoài nước, tranh thủ kinh nghiệm của các chuyên gia tư vấn về du lịch để định hướng thị trường và phát triển sản phẩm.

Xây dựng các sản phẩm du lịch, kết nối các tour, tuyến.

Các công ty du lịch là cầu nối quan trọng, bởi vậy Cửa Lò thường xuyên tổ chức tiếp đón và phục vụ các đoàn Farm trip về khảo sát và mở các tour tuyến nối Cửa Lò với các điểm du lịch phụ cận. Thông qua những cuộc tiếp đón đó, các công ty du lịch đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu để nâng cao chất lượng phục vụ.

Vài năm gây đây, Cửa Lò xây dựng được một số sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, hấp dẫn, có khả năng cạnh tranh cao dựa trên những thế mạnh về tài nguyên và vị trí, từng bước khẳng định thương hiệu Du lịch trên bản đồ du lịch cả nước và khu vực; thúc đẩy phát triển loại hình du lịch MICE (sự kiện, hội nghị, hội thảo, khuyến thưởng, triển lãm), du lịch mua sắm kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng biển, đồng thời đảm đương tốt vai trò là trung tâm điều phối du lịch của tỉnh Nghệ An.

Nhằm phục vụ nhu cầu du lịch tâm linh, UBND thị xã Cửa Lò chủ trương đầu tư khôi phục và tôn tạo một số khu di tích lịch sử để xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, đầu tư kết cấu hạ tầng và hạ tầng du lịch bên bờ sông Lam, khu ẩm thực ở các phường, xã: Nghi Thủy, Nghi Hòa, Nghi Thu, Nghi Hương, Thu Thủy để trở thành sản phẩm du lịch cuối tuần trên cơ sở có sự phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp lữ hành, khai thác tốt lễ hội để xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng nhằm thu hút khách.

Đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan thiên nhiên, đảm bảo an toàn cho du khách

Vấn đề giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò, ý nghĩa của du lịch, tài nguyên và môi trường đối với hoạt động du lịch luôn được Cửa Lò chú trọng. Ngoài ra thị xã Cửa Lò đã làm việc với Trung tâm quan trắc môi trường thường xuyên kiểm tra, đo quan trắc nguồn nước và công bố rộng rãi trên các phương tiện tới du khách, giúp khách du lịch nắm rõ thông tin và yên tâm.

Chính quyền thị xã thường xuyên tiến hành kiểm tra môi trường, nhắc nhở, giao các hộ kinh doanh hàng ngày tự giác tổng dọn vệ sinh; rác thải sinh hoạt, thu gom rác thải xây dựng trên bãi biển trước khu vực kinh doanh và tập kết đúng vị trí quy định, xử lý nước thải tại các khách sạn, nhà hàng.

Tăng cường thiết bị, phương tiện, nhân lực cho Trung tâm cứu hộ phòng, chống thiên tai để sẵn sàng ứng cứu trong mọi tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách. Làm việc với Công an tỉnh, Trung đoàn cảnh sát cơ động Bộ Công an tăng cường lực lượng tuần tra giúp Cửa Lò để đảm bảo tốt mọi họat động du lịch. Huy động các phường, các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh du lịch lắp đặt camera an ninh để giám sát, góp phần đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động du lịch trên địa bàn.

P.V