Giải phóng container ùn ứ tại biên giới Lạng Sơn

Ngày 26/8, xác nhận với Tiền Phong, lãnh đạo Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, đến nay, không còn tình trạng hàng hóa ùn ứ tại các cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị liên quan đến vấn đề áp dụng giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) mẫu E mới mới của Trung Quốc.



Trước đó, từ ngày 20/8, cơ quan cấp C/O form E phía Trung Quốc thực hiện cấp C/O theo mẫu mới, ban đầu, phía Hải quan Việt Nam cho biết không có cơ sở để chấp nhận C/O mẫu E mới.

Điều này dẫn tới nhiều doanh nghiệp (DN), thương nhân kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu từ Trung Quốc không những bị ách tắc hàng hóa, phát sinh thêm chi phí lưu kho bãi mà còn không được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt theo thỏa thuận.

Hải quan Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị hải quan cửa khẩu hướng dẫn, tuyên truyền để DN nắm được các quy định, đồng thời báo cáo về Tổng cục Hải quan xin ý kiến chỉ đạo.

Sau đó, một số lô hàng đã được DN lựa chọn theo hướng nộp thuế trước và nợ C/O để thông quan và một số lô được các DN đưa vào bến bãi chờ hướng dẫn và thông quan sau. Do đó, đến thời điểm hiện tại không còn tình trạng ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu.

Tổng cục Hải quan cũng đã có văn bản hỏa tốc gửi tới Bộ Công thương xin ý kiến, đề nghị chấp nhận C/O mẫu E mới do Trung Quốc cấp từ ngày 20/8/2019 theo đúng thông báo của Ban thư ký ASEAN và của Trung Quốc.

Ngày 23/8 Bộ Công Thương đã có văn bản hỏa tốc gửi Bộ Tài chính và các đơn vị hướng dẫn về C/O mẫu E đối với hàng xuất khẩu.

Theo Bộ Công Thương, việc chấp thuận giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) mẫu E mới là do thực hiện theo Thông tư số 12/2019 của Bộ Công thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa ASEAN với Trung Quốc (ACFTA) để thực hiện cam kết của hai bên về việc triển khai Nghị định thư năm 2015 sửa đổi chương xuất xứ hàng hóa trong ACFTA. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12/9/2019.

Tuy nhiên, theo kết quả Phiên họp lần thứ 12 của Ủy ban hỗn hợp ASEAN - Trung Quốc từ ngày 21 đến 22/5/2019 tại Thái Lan, các nước ASEAN và Trung Quốc thống nhất thời điểm thực thi C/O mẫu E mới và quy tắc xuất xứ hàng hóa mới kể từ ngày 1/8/2019.

Do đó, theo thỏa thuận tại các công thư ngày 16/8 và 20/8/2019 của Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN cấp đồng chủ trì của Ủy ban hỗn hợp ASEAN - Trung Quốc qua kênh Ban thư ký ASEAN, Trung Quốc sẽ cấp C/O mẫu E mới từ ngày 20/8/2019 và hai bên đồng thời chấp nhận cả 2 loại C/O mẫu E mới và C/O mẫu E cũ từ ngày 20/8 đến hết ngày 31/8/2019.

Bộ Công Thương khẳng định việc Trung Quốc cấp C/O mẫu E mới theo mẫu quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 12/2019/TT-BCT từ ngày 20/8 phù hợp với thỏa thuận của các nước thành viên ACFTA.

Vì vậy, Bộ Công Thương cũng thông báo với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) chấp nhận C/O mẫu E mới theo thỏa thuận giữa các nước thành viên ACFTA theo thông báo mới đây của Trung Quốc và ASEAN.

Tuấn Nguyễn