Giám đốc GrabBike: Dịch COVID-19 là thời điểm chúng ta giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau

Dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Grab là một trong những doanh nghiệp vẫn duy trì được hoạt động kinh doanh và đã nhanh chóng “thích ứng" để có thể sống chung với dịch. Điều này đã giúp hàng trăm nghìn đối tác tài xế duy trì công ăn việc làm, khắc phục khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Không dừng lại ở đó, Grab cũng thực hiện nhiều hỗ trợ, trong đó có chương trình “Tiếp sức bác tài - Vững vàng vượt khó”, nhằm chia sẻ khó khăn, cùng vượt qua dịch bệnh. Bà Hoàng Thị Bích Hà, Giám đốc Bộ phận GrabBike đã có buổi chia sẻ về những hành động ý nghĩa vừa qua.

Xúc động khi bác tài lớn tuổi nhường gạo cho người khó khăn hơn

- Bà có thể chia sẻ tại sao Grab lại triển khai chương trình “Tiếp sức bác tài - Vững vàng vượt khó” trong thời gian vừa qua?

- Dịch Covid-19 đã và đang gây ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của nhiều người dân, trong đó có cộng đồng anh em tài xế công nghệ. Ngay từ khi dịch bệnh mới xuất hiện, chúng tôi đã nhận thấy trách nhiệm của mình không chỉ nằm trong việc bảo vệ an toàn sức khỏe cho đối tác và khách hàng, mà còn là sự quan tâm, san sẻ yêu thương tới cuộc sống hàng ngày của anh em đối tác.

Đó là lý do Grab đã dành ra khoản ngân sách lên đến 70 tỷ đồng để hỗ trợ cộng đồng, đối tác tài xế, đối tác nhà hàng và trích ra một phần để triển khai chương trình “Tiếp sức bác tài - Vững vàng vượt khó”. Chúng tôi trao tặng gần 80 tấn gạo vào 8.000 thùng mì ăn liền cho các anh chị em tài xế có hoàn cảnh khó khăn và vẫn đang hoạt động tích cực trong mùa dịch trên toàn quốc.

Grab hy vọng những túi gạo, thùng mì sẽ tiếp sức các bác tài bằng những bữa cơm no ấm, phần nào giúp họ vơi bớt gánh nặng, âu lo để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trong lúc khó khăn mùa dịch, tôi rất xúc động khi nhìn thấy tinh thần “lá lành đùm lá rách” lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng màu áo xanh khi một số anh chị em, các bác tài lớn tuổi dù khó khăn nhưng vẫn sẵn sàng nhường túi gạo, thùng mì của mình cho những anh em khác có hoàn cảnh khó khăn hơn. Xin cảm ơn các anh chị vì hành động cao đẹp này.

- Các tài xế đối tác đã và đang được “tiếp sức” như thế nào?

- Ngay từ khi dịch bệnh xuất hiện, an toàn sức khỏe cho đối tác là mối quan tâm hàng đầu của Grab. Chúng tôi đã nhanh chóng triển khai ngay hàng loạt biện pháp hỗ trợ thiết thực giúp anh em tài xế an tâm khi hoạt động trong mùa dịch như trao tặng 65.000 khẩu trang, 45.000 bộ quà tặng an toàn GrabCare (bao gồm khẩu trang, bao tay, nước rửa tay sát khuẩn...).

Bên cạnh đó, một phần trong ngân sách 70 tỷ đồng được sử dụng để hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các đối tác tài xế. Cụ thể, trong trường hợp các đối tác tài xế bị cách ly theo yêu cầu của cơ quan chức năng, Grab hỗ trợ mỗi đối tác tài xế 100.000 đồng/ngày, tối đa 14 ngày.

Cũng từ nguồn ngân sách này, chúng tôi đã triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực, điển hình là chương trình “Tiếp sức bác tài - Vững vàng vượt khó” mà tôi đã chia sẻ.

Không dừng ở việc chăm sóc, hỗ trợ các đối tác tài xế Grab, chúng tôi còn mở rộng hoạt động “tiếp sức”, trao hàng nghìn phần quà gồm gạo và đường cho các anh em tài xế công nghệ bất kể màu áo. Chúng tôi hy vọng có thể hỗ trợ các bác tài mang màu áo khác thêm vững vàng tay lái vượt qua mùa dịch.

Tất cả hoạt động nêu trên được triển khai nhanh chóng, kịp thời với diễn biến của tình hình dịch bệnh. Đây cũng là một trong những nỗ lực của chúng tôi khẳng định sứ mệnh Grab vì cộng đồng mà chúng tôi đã cam kết tại Việt Nam.

Tài xế công nghệ có thêm động lực để vững tay lái

- Tại sao Grab lại quyết định hỗ trợ cả những tài xế của các hãng khác trong chiến dịch này? Đây có phải là một chiến lược “câu tài xế” từ các đối thủ trong lúc khó khăn hay không?

- Hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng dịch Covid-19 gây ảnh hưởng trực tiếp cho cả cộng đồng tài xế công nghệ nói chung, chứ không riêng các đối tác tài xế Grab. Vì vậy, Grab quyết định mở rộng chương trình hỗ trợ. Hơn bao giờ hết, thời điểm này là lúc chúng ta cần giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau.

Chúng tôi hy vọng sẽ phần nào san sẻ bớt những khó khăn và tiếp sức cho tất cả tài xế công nghệ thuộc màu áo khác có thêm động lực để vững tay lái vượt qua mùa dịch.

Từng túi gạo, cân đường được trao đến tay các anh em tài xế công nghệ đồng thời cũng là những lời cảm ơn chân thành, sự tri ân của chúng tôi dành cho họ vì vẫn ngày đêm nỗ lực phục vụ khách hàng trên mọi nẻo đường, không quản ngại dịch bệnh.