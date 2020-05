Gửi tiết kiệm online qua NCB iziMobile 'lên ngôi'

Tác động tiêu cực của dịch Covid-19 lên nền kinh tế khiến dòng tiền chuyển hướng vào các kênh đầu tư an toàn. Việc gửi tiết kiệm, đặc biệt là gửi tiết kiệm online được coi là kênh đầu tư an toàn và hiệu quả nhất do có lãi suất hấp dẫn và tính linh hoạt cao.