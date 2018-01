Hà Nội tính mở rộng điểm bán hàng bình ổn giá dịp Tết

Để tránh tình trạng thiếu hàng cục bộ, hoặc găm hàng chờ tăng giá trong dịp Tết Nguyên đán 2018, Sở Công Thương Hà Nội đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tổ chức bán hàng phục vụ Tết.

Nhiều doanh nghiệp lớn như Big C, Hapro... cũng đã cam kết không tăng giá bán trong dịp Tết, chuẩn bị lượng hàng hóa lớn, chất lượng tốt để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân

Theo báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội, dự kiến, số lượng hàng hóa chuẩn bị để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết năm 2018 gồm: gạo 193.600 tấn; thịt lợn 50.000 tấn; thịt gà 14.000 tấn; thịt bò 13.800 tấn; trứng gia cầm 200 triệu quả…

Ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn thành phố đạt khoảng 26.000 tỷ đồng (tăng khoảng 10% so với kế hoạch dự trữ hàng hóa Tết năm 2017).

Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán, Sở Công Thương cũng sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tổ chức bán hàng phục vụ Tết tại hệ thống các điểm bán hàng tổ chức các hội chợ Xuân, các chương trình khuyến mại. Tổ chức 150 chuyến bán hàng lưu động về khu vực nông thôn, ngoại thành Hà Nội, các khu công nghiệp, khu chế xuất… chú trọng mở rộng mạng lưới điểm bán hàng bình ổn giá phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Nhằm góp phần kích cầu mua sắm và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng tại Hệ thống siêu thị Big C cũng như bình ổn thị trường Tết Mậu Tuất 2018, từ nay đến hết ngày 15/2/2018 (Giao thừa 30 Tết), hệ thống siêu thị Big C trên toàn quốc triển khai Cam kết Khóa giá - niêm yết giá không đổi đối với 11.300 sản phẩm hàng tiêu dùng nhanh.

Tổng Công ty thương mại Hà Nội (Hapro) tập trung vào khai thác hàng hóa từ 3 nguồn chính, trong đó chú trọng đối với các sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ Việt Nam chất lượng cao, thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường, văn minh thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và an toàn phòng chống cháy nổ tại các địa điểm bán hàng.

