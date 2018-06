Habeco chính thức có tân Chủ tịch HĐQT

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 sáng nay, đại diện Tổng CTCP Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (Habeco- mã chứng khoán BHN) cho hay, năm 2017 doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính đạt hơn 7.867 tỷ đồng bằng 96,8% so với cùng kỳ và bằng 88,7% so với kế hoạch năm. Năm 2017 là năm tình hình kinh doanh của tổng công ty gặp nhiều khó khăn khi lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 839,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của tổng công ty đạt 657,7 tỷ đồng, chằng 67,08% so với cùng kỳ năm 2016 do tình hình tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành ngày càng gay gắt.

Theo kết quả báo cáo tài chính hợp nhất, toàn tổng công ty năm 2017 có 15/16 công ty con kinh doanh có lãi, một đơn vị kinh doanh lỗ. Kết thúc năm tài chính, tổng công ty đã nộp ngân sách hơn 2.047 tỷ đồng, tiền lương bình quân của người lao động đạt 15,5 triệu đồng/người/tháng. Hiện cổ đông chiếm tỷ lệ chi phối 81,79% là Bộ Công Thương đang xem xét phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Habeco.

Cũng trong năm 2017, thực hiện chủ trương thoái vốn nhà nước tại Habeco, Habeco đã trình Bộ Công Thương xem xét, quyết định dự thảo phương án thoái vốn tại các doanh nghiệp ngoài ngành như: CTCP Harec Đầu tư và Thương mại, CTCP Bất động sản Lilama, CTCP Đầu tư và Phát triển Habeco.

Cũng theo đại diện Habeco, năm 2018 tổng sản lượng bia tiêu thụ dự kiến là 500 triệu lít trong đó bia các loại là hơn 496 triệu lít còn lại 3,7 triệu lít là nước uống đóng chai UniAqua.

Theo đó, khoản doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính dự kiến là 8.895 tỷ đồng, tăng 13% so với mức thực hiện năm 2017, tổng lợi nhuận trước thuế hơn 1.001 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 811,4 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với năm 2017 và mức chia cổ tức dự kiến là 20%.

Dự báo về năm 2018, Habeco cho biết, Tổng công ty tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn như cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành ngày càng gay gắt, giá cả các yếu tố sản xuất đầu vào biến động phức tạp. Bên cạnh đó, việc thực hiện lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt và các chính sách hạn chế tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn tiếp tục ảnh hưởng tới chỉ tiêu lợi nhuận của Tổng công ty trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Trước những câu hỏi của các cổ đông liên quan về việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, doanh nghiệp có tăng giá sản phẩm không và mức tăng bao nhiêu, ông Trần Đình Thanh, Chủ tịch HĐQT Habeco cho biết, công ty sẽ duy trì chiến lược vừa đảm bảo doanh thu lợi nhuận theo kế hoạch vừa theo tình hình đối thủ để có chiến lược tăng giá hay không tăng giá.

Cũng theo ông Thanh, bối cảnh cạnh tranh gay gắt, ban lãnh đạo Habeco quyết tâm thay đổi, cải tổ mạnh mẽ toàn bộ hoạt động của tổng công ty, đặc biệt là khâu thị trường. Đến nay Công ty TNHH MTV đã thuê tư vấn đánh giá các vị trí, phòng ban chức năng để phù hợp nhất làm thị trường, đưa quy chế mới áp dụng tiên tiến hơn để kích thích được người lao động, người làm công tác thị trường, tuyển dụng. Ngoài ra, Habeco thuê đơn vị tư vấn xem xét chức năng nhiệm vụ và con người để Phòng thị trường Tổng công ty phát huy hiệu quả hơn.

Tổng công ty cũng có đề nghị các công ty con mỗi công ty tại mỗi địa phương phát triển thị phần và lãnh đạo công ty làm việc với lãnh đạo địa phương tranh thủ sự ủng hộ.

Liên quan đến kế hoạch di dời nhà máy khỏi khu đất vàng 183 Hoàng Hoa Thám, ông Thanh cho biết, theo quy hoạch của TP Hà Nội đây sẽ là nơi được chuyển sang làm công viên cây xanh, bảo tàng. Tổng công ty đã có kế hoạch di dời nhà máy sang Mê Linh và phần đất còn lại của đơn vị sẽ được quy hoạch giữ lại những biệt thự của Pháp hoặc xây dựng bảo tàng về bia.

Về thông tin năm 2017 ký hợp đồng với công ty nào đó nhưng thực tế chưa mới chỉ có 1 công ty giới thiệu vào khảo sát, thăm dò và việc này phải được Bộ Công Thương, Chính phủ phê duyệt.

Đại hội đồng cổ đông đã làm thủ tục miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Xuân Hạ và chức danh Tổng giám đốc với ông Nguyễn Hồng Linh. Kết thúc đại hội, ông Trần Đình Thanh đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT Habeco. Ông Ngô Quế Lâm được bầu làm Tổng giám đốc của Habeco.

Phạm Tuyên