Hàng điện gia dụng Thái Lan ồ ạt vào Việt Nam

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), tính chung 6 tháng đầu năm 2018, kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng điện gia dụng và linh kiện của cả nước đạt 1,11 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2017. Việt Nam nhập khẩu hàng điện gia dụng và linh kiện chủ yếu từ các thị trường Thái Lan, Trung Quốc và Malaysia.Đáng chú ý, thị trường Thái Lan đứng số 1 với 594,25 triệu USD, chiếm 53,4% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước.Nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc đạt 257,6 triệu USD, chiếm 23,1%; từ Malaysia đạt 150,73 triệu USD, chiếm 13,5% trong tổng kim ngạch.Nhập khẩu hàng điện gia dụng và linh kiện từ Italia và Hàn Quốc cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ: từ Italia tăng 7,6%, đạt 5,08 triệu USD; nhập từ Hàn Quốc tăng 2,3%, đạt 30,52 triệu USD.Tuy nhiên, hàng điện gia dụng nhập khẩu từ Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản trong 6 tháng đầu năm lại giảm mạnh so với cùng kỳ. Từ thị trường Đài Loan đạt 9,77 triệu USD, giảm tới 40,7%,; nhập khẩu từ Nhật Bản đạt 7,95 triệu USD, giảm 20,1%.

Theo ICT News