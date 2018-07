Hàng hiệu xách tay giá chợ tràn lan, người Việt chen mua

Nhiều cửa hàng mang danh bán hàng xách tay ra đời. Ảnh minh họa

Đầu tháng 4 năm nay, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu 5 Bộ gồm Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công an và Y tế “siết chặt” hàng xách tay do những khó khăn về công tác quản lý. Tuy nhiên, hiện tại, các sản phẩm gắn mác “hàng xách tay” thuộc đủ các mặt hàng và thương hiệu vẫn được bày bán tràn lan tại thị trường TP.HCM.Vừa bước ra khỏi một cửa hiệu chuyên bán quần áo xách tay trên Con đường thời trang Nguyễn Trãi (quận 5), chị Minh T. hồ hởi vì mua được cùng lúc 5 món đồ hiệu nhưng chỉ tốn chưa đến 2 triệu đồng. Chị cho hay đây là lần đầu tiên đến tìm và săn đồ hiệu tại cửa hàng này qua lời giới thiệu của đồng nghiệp.“Trước đây, tôi thường mua sắm ở trung tâm thương mại nhưng giá ở đó dĩ nhiên không hề rẻ. Số quần áo này nếu xách ra từ các nơi sang chảnh đó chắc chắn phải hơn 5 triệu đồng. Trong khi đó, giá ở đây rẻ hơn rất nhiều, nhân viên bán cam kết hàng chính hãng, được người quen mang từ nước ngoài về nên không chịu thuế”, chị T. nói với vẻ tin tưởng.Tương tự chị T., bên trong cửa hàng này, rất nhiều khách hàng nữ đang mải mê lựa chọn quần áo, đầm váy của nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng như Warehouse, Burberry (Anh), Dolce & Gabbana, Gucci (Italia), Dior (Pháp)… Họ cho biết giá ở đây rẻ hơn so với các cửa hàng phân phối chính hãng hoặc giá niêm yết trên website của thương hiệu.Theo quan sát, các sản phẩm được bán gắn cùng lúc 2 nhãn ghi thông tin chi tiết mặt hàng, bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tuy nhiên, 2 mức giá niêm yết lại rất khác nhau khi tiền VNĐ lại chênh nhau nhiều lần.Chẳng hạn, một chiếc áo hiệu Warehouse có giá ghi bên trong là 63 USD, nhưng số tiền niêm yết mà người mua trả cho cửa hàng chỉ 220.000 đồng, tức bằng khoảng 1/6 so với số tiền ngoại đưa ra; một sản phẩm khác có giá 75 USD nhưng giá Việt chỉ bằng khoảng 1/7, ở mức 240.000 đồng.Trên con đường Nguyễn Trãi, không ít shop bán hàng xách tay như cửa hàng này và nơi nào cũng tấp nập người mua sắm, nhất là các buổi tối.Không chỉ các sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng hút khách mà mặt hàng điện tử như điện thoại di động, laptop cũng được gắn mác hàng xách tay, với giá rẻ hơn so với các nơi phân phối chính thức từ một đến vài triệu đồng.Các cửa hàng sửa chữa điện thoại di động trên đường Lê Hồng Phong (quận 10) nằm san sát nhau và thường đi kèm với dịch vụ mua bán điện thoại, laptop. Tại khu vực này, giá từng chiếc điện thoại rất cạnh tranh, thường không lệch nhau quá vài trăm nghìn đồng, và thấp hơn rất nhiều so với các cửa hàng khác.“iPhone, iPad, Samsung hay các thương hiệu lớn khác chúng tôi cũng đều có. Hàng này được người thân mang từ nước ngoài về, không phải đóng thuế nên giá cả chắc chắn thấp hơn nhiều so với các nơi phân phối chính thức”, anh V. chủ một cửa hàng bán điện thoại di động nói.Với lý do không bị đánh thuế khi qua hải quan, hầu hết cửa hàng trên con đường này đều cam kết sản phẩm họ bán là hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ nên khách hàng cứ yên tâm.Dạo một số tuyến đường ở TP.HCM như Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng, Lê Hồng Phong, Quang Trung, Trần Huy Liệu… không khó bắt gặp các biển quảng cáo hàng hiệu xách tay do chính cửa hàng cung cấp.Nếu trước đây, mặt hàng không phải đóng thuế này được rao bán trên mạng để tránh lực lượng chức năng kiểm tra thì hiện nay, những người kinh doanh đã ngang nhiên chào hàng với những quảng cáo hấp dẫn như “hàng xách tay chính hãng”, “hàng xách tay giá rẻ”, “xách tay hàng Mỹ, Nhật, Pháp”, “hàng Nhật nội địa”, “mỹ phẩm Hàn Quốc xách tay”…Vì ăn nên làm ra, những cửa hàng thế này cứ liên tục mọc lên nhằm đáp ứng nhu cầu chuộng hàng ngoại, nhưng giá phải rẻ của nhiều người.Chị Mỹ Th., chủ một cửa hàng nhỏ kinh doanh mỹ phẩm xách tay trên đường Trần Huy Liệu, cho biết 2 năm trước, chị mở shop online, việc kinh doanh khấm khá và có nhiều khách nên quyết định thuê mặt bằng để tiếp cận nhiều đối tượng hơn.“Từ khi mở cửa hàng, tôi vừa duy trì được khách hàng cũ vừa có thêm nhiều khách mới, nói chung là ăn nên làm ra nhờ bán hàng xách tay. Khách hàng cần sản phẩm mới, số lượng nhiều, tôi cũng có đủ nguồn để cung cấp”, chị Th. khẳng định.Tương tự, hầu hết cửa hàng này đều cam kết luôn có những mẫu mới, số lượng nhiều trong khi thực tế, hàng xách tay được đưa về nước khá hạn chế do các quy định về hải quan khi vận chuyển qua đường hàng không với định mức hành lý dưới dạng quà tặng không vượt quá 10 triệu đồng.