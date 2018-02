Hàng không giá rẻ làm thủ tục bay tự động để giảm ùn tắc dịp Tết

Đây là công nghệ làm thủ tục bay hiện đại được Jetstar Pacific áp dụng tiếp sau hệ thống web check-in đã triển khai. Theo đó, hành khách chỉ cần thực hiện 3 bước đơn giản tại máy tự động Kiosk Checkin, bao gồm nhập mã đặt chỗ, kiểm tra thông tin chuyến bay, in thẻ lên máy bay và đến thẳng cửa kiểm tra an ninh.Tổng thời gian làm thủ tục tại máy chỉ mất khoảng 30 giây.Ông Nguyễn Quốc Phương, Tổng Giám đốc Jetstar Pacific cho biết ngay trong ngày đầu tiên triển khai, đã có nhiều hành khách nhiệt tình hưởng ứng và sử dụng. “Đây là tín hiệu tích cực, Kiosk Check–in không chỉ tiện lợi, giúp tiết kiệm thời gian cho hành khách mà còn giảm thiểu tình trạng xếp hàng dài tại sân bay, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm Tết Mậu Tuất sắp tới.” – Ông Phương nói.Hiện hệ thống Kiosk Check-in đã hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất để kịp thời phục vụ hành khách đang tăng cao theo chiều từ phía Nam ra Bắc gần Tết Nguyên đán. Jetstar Pacific cũng đang khẩn trương lắp đặt tại sân bay Nội Bài và Đà Nẵng để sớm đưa vào hoạt động phục vụ khách trong thời gian tới.Ngay tại nhà, hành khách có thể làm check-in tại trang web của hãng trong thời gian từ 48 giờ đến 2 giờ trước thời gian khởi hành. Tại sân bay, các Kiosk Check-in sẽ mở chuyến bay để làm thủ tục từ 3 giờ đến 45 phút trước giờ bay.Ngoài ra, Jetstar Pacific cũng đã triển khai thành công dịch vụ check-in di động (Ipad Check-in) sử dụng Internet không dây tại sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài và Đà Nẵng. Đây là công nghệ mới lần đầu tiên được đưa vào ứng dụng tại Việt Nam, được thiết kế với hệ thống phần mềm tích hợp trong máy tính bảng cầm tay và máy in nhỏ gắn trên người nhân viên. Bộ thiết bị check-in di động sử dụng Internet không dây này cho phép nhân viên Jetstar Pacific làm thủ tục ở mọi nơi tại sân bay.Những hành khách có hành lý ký gửi, sau khi sử dụng các loại hình check-in nêu trên, có thể đến quầy gặp nhân viên hãng để thực hiện ký gửi như thường lệ.

Sỹ Lực