Hàng không Việt Nam thuộc nhóm an toàn hàng đầu thế giới

Theo đó, Airlineratings đánh giá Hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Jetstar Pacific đạt mức an toàn 7/7 sao – mức cao nhất trong bảng xếp hạng.Các tiêu chí được đưa ra đánh giá dựa trên chứng nhận IOSA của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA, được xếp 3 sao); 10 năm liên tục không xảy ra tai nạn tàu bay (1 sao); Hãng hàng không không bị liệt vào danh sách cấm bay châu Âu (1 sao); Nhà chức trách quốc gia khai thác đáp ứng các yêu cầu của ICAO (1 sao); Nhà chức trách hàng không quốc gia khai thác được Cục Hàng không liên bang Hoa Kỳ (FAA) xếp loại 1 về tuân thủ các quy định của ICAO (1 sao).Cho tới nay, hàng không Việt Nam đã có 21 năm liên tục không để xảy ra tai nạn tàu bay, được cộng đồng quốc tế công nhận. Đây là nỗ lực lớn của Cục Hàng không (Bộ GTVT) và các hãng hàng không Việt Nam.Cục Hàng không đã tích cực hoàn thiện hệ thống giám sát an toàn hàng không trên 8 yếu tố trọng yếu của ICAO, như: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn hàng không; Cơ cấu tổ chức hệ thống giám sát an toàn hàng không; Công tác huấn luyện, đào tạo đội ngũ giám sát viên an toàn; Công tác phê chuẩn, cấp phép; Công tác giám sát sau phê chuẩn, cấp phép; chế tài...Năm 2018, Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) đã tiến hành đánh giá an toàn đối với Cục Hàng không Việt Nam trên 8 yếu tố trọng yếu và được đánh giá là đảm bảo an toàn. Cùng đó, 14 khuyến cáo của FAA đưa ra trong các lĩnh vực còn lại đều là các khuyến cáo có thể khắc phục sớm và không mang tính hệ thống.Dự kiến, đầu tháng 11 này, FAA sẽ kiểm tra lại công tác khắc phục 14 khuyến cao mới đưa ra. Kết quả công tác khắc phục sẽ là cơ sở cho việc phân loại Mức 1 đối với Cục Hàng không Việt Nam – điều kiện để Việt Nam có thể mở đường bay thẳng tới Mỹ.Trong năm 2016, Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã tổ chức đánh giá về mức độ tuân thủ với các quy định của ICAO, Cục Hàng không cũng nhận được nhiều đánh giá cao, như: Tiêu chuẩn đủ điều kiện bay (AIR) đạt 75%, Khai thác tàu bay (OPS) đạt 67% và Điều tra sự cố tai nạn tàu bay đạt 68%.

Phạm Thanh