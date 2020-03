Hàng loạt mã xanh trở lại kéo VN-Index về mức 749,73 điểm

Quảng cáo

Phiên giao dịch ngày 18/3, VN-Index quay trở lại mốc 749,73 điểm, tăng 3,95 điểm so với cuối phiên giao dịch trước đó và là phiên tăng giá đầu tiên sau 2 tuần. Có với tới 221 mã chứng khoán tăng giá, 56 mã đứng giá và số mã giảm đã lùi về con số 89. Chỉ số VN30 đạt 703,77 điểm, tăng 4,12 điểm so với cuối phiên giao dịch trước đó với 20 mã chứng khoán tăng giá, 4 mã đứng giá.

Thị trường chứng khoán có dấu hiệu hồi phục trở lại một phần nhờ các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, ngân hàng được Chính phủ và bộ ngành đưa ra. Như việc Bộ Tài chính ban hành dự thảo thông tư lùi thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thuê đất, mặt bằng cho doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay cho doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) Trần Văn Dũng, Bộ Tài chính đã đồng ý về mặt chủ trương sẽ giảm giá một số loại giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán. Trước trước mắt sẽ cho điều chỉnh ngay 4 loại giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh tại VSD. Văn bản này sẽ được ban hành trong tuần này và có hiệu lực ngay.

“Theo đánh giá của chúng tôi, các gói giải pháp về chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa của Mỹ và các nước là cần thiết. Tuy nhiên, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất quá mạnh và tuyên bố trong tình trạng khẩn cấp, không theo lịch trình họp định kỳ đang làm ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Do vậy, tình hình TTCK thế giới nói chung và TTCK Việt Nam nói riêng trong những ngày tới khả năng sẽ có những biến động lên xuống đan xen với tần suất khá lớn”, ông Dũng đánh giá.

Theo UBCKNN, trường hợp Philipines đã quyết định đóng cửa thị trường tài chính là trường hợp đặc thù. Do tác động của dịch Covid-19, chính quyền nước này đã có lệnh phong tỏa nhiều thành phố, trong đó có việc hạn chế giao thông bằng tàu điện ngầm. TTCK nước này buộc phải đóng cửa do nhân sự ngành chứng khoán phải nghỉ do dịch bệnh lan rộng.

Với TTCK Việt Nam, trong bối cảnh hiện nay, Chủ tịch Trần Văn Dũng cho biết, UBCKNN sẽ tiếp tục điều hành TTCK theo quan điểm: “Tôn trọng sự tự điều chỉnh theo quan hệ cung – cầu của thị trường, hạn chế tối đa các tác động, can thiệp về hành chính và kỹ thuật vào thị trường khi chưa thật sự cần thiết”.

Bên cạnh chính sách từ cơ quan chức năng, một trong những nguyên nhân giúp chứng khoán “xanh” trở lại nhờ tác động từ một số cổ phiếu lớn trên thị trường. Tiêu biểu như cổ phiếu BID của BIDV, so với đỉnh giá ngắn hạn đạt hơn 55.000 đồng/cổ phiếu hồi cuối năm 2019, BID chỉ còn 30.600 đồng/cổ phiếu vào ngày 17/3 và tăng tiếp lên 34.190 đồng/cổ phiếu trong phiên phiên giao dịch sáng ngày 18/3. Việc sụt giảm sâu thái quá đối với một cổ phiếu ngân hàng top đầu đã kích thích dòng tiền bắt đáy, đẩy BID tăng mạnh 3% phiên giao dịch hôm nay. Nỗ lực của BID đóng góp kéo chỉ số VnIndex tăng 1,2 điểm.

Cổ phiếu CTG của Vietinbank lấy lại một phần những gì vừa mất khi bất ngờ đảo chiều tăng 2,4%. Là cổ phiếu lớn, CTG ngay lập tức đóng góp cho VnIndex 0,5 điểm vào mức tăng chung.

Hay cổ phiếu VCB của Vietcombank do tác động của dịch COVID-19 khiến cổ phiếu VCB lao dốc không phanh. Chốt phiên 17/3, VCB đạt mức tăng 400 đồng lên 67.500 đồng. Bước sang phiên giao dịch ngày 18/3, VCB tiếp tục tăng 68.750 đồng/cổ phiếu.

