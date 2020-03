Hành khách có được mang cồn rửa tay lên máy bay mùa dịch?

Quảng cáo

Sáng 12/3, đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, quy định hàng không hạn chế hành khách mang chất lỏng lên tàu bay, đặc biệt chất có cồn, chất dễ cháy nổ, thậm chí đồ uống có nồng độ cồn từ 70% trở lên bị cấm hoàn toàn. Hay như dầu Tràm, tất cả các hãng hàng không đều từ chối vận chuyển bất kể theo hình thức nào.

Tuy nhiên, theo vị đại diện trên, do dịch Covid-19 và việc cần thiết phải rửa tay thường xuyên trong đó có rửa tay bằng dung dịch chứa cồn, Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) đã đưa ra khuyến cáo với các quốc gia thành viên nới lỏng quy định về mang chất lỏng có cồn lên tàu bay, áp dụng từ ngày 7/3/2020.

Theo IATA, việc sử dụng chất khử trùng tay chứa cồn thay thế cho việc rửa tay bằng xà phòng đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị, để ngăn chặn lây lan virus Covid-19. Tuy nhiên, chất khử trùng tay chứa cồn được xem là hàng hoá nguy hiểm, không được phép mang lên tàu bay theo quy định của IATA và hướng dẫn của ICAO (Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế).

Do đó, các hãng hàng không muốn bổ sung nước rửa tay có cồn đưa lên tàu bay cho tổ bay sử dụng, hoặc lắp đặt trong buồng vệ sinh cần được nhà chức trách hàng không (Cục Hàng không) chấp thuận. Đồng thời, việc này phải đảm bảo một số điều kiện về an toàn như xa nguồn nhiệt, xa nguồn đánh lửa… Phi hành đoàn được mang theo hành lý xách tay nước rửa tay có cồn, nhưng mỗi lọ không vượt quá 100ml. Tương tự, hành khách cũng được chấp thuận mang nước rửa tay có cồn trong hành lý xách tay, nhưng mỗi lọ không quá 100ml. Tổng số lượng được mang không vượt quá 2 lít.

Đại diện Cảng nội bài cho biết, sự việc hành khách bị An ninh sân bay không cho mang chai nước rửa tay có cồn lên máy bay xảy ra tối 9/3, theo báo cáo của An ninh, chai nước rửa tay hành khách này mang theo có thể tích 250ml, nên buộc phải để lại sân bay. Do đó, vị này lưu ý hành khách tìm hiểu trước các quy định tránh phiền hà khi ra sân bay.

Theo quy định về hành lý của hãng hàng không Vietnam Airlines, nước hoặc gel có cồn từ 70% trở lên bị cấm đưa lên tàu bay, nếu có tỷ lệ cồn dưới mức này được mang nhưng số lượng hạn chế, như rượu được mang không quá 2 lít.

Để đảm bảo an toàn bay mùa dịch, thậm chí khi ký gửi chất lỏng (khi soi đều không hiện thị màu), hành khách đều phải trưng ra để an ninh kiểm tra trực quan. Những ngày này, các lực lượng tại sân bay đều phải căng mình để vừa đảm bảo an toàn bay, vừa kiểm soát nguồn bệnh lây lan.

Phạm Thanh