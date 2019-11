Hành trình 25 năm phát triển bền vững tại Việt Nam của tập đoàn 3M

Tại Việt Nam, an toàn giao thông vẫn luôn là đề tài nhức nhối của xã hội. Những tấm phản quang như 3M™ Diamond Grade™ được sử dụng trên các biển hiệu giao thông và các phương tiện xe tải, xe container, đầu kéo, xe công nông...trở nên là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để giảm thiểu tai nạn giao thông. Đây là những sản phẩm phản quang có độ sáng mạnh, khoảng cách phản sáng dài, giúp tăng độ nhận diện của xe và các biển hiệu từ đó nâng cao an toàn giao thông trên đường quốc lộ, đường cao tốc đặc biệt lúc trời tối hoặc trong điều kiện thiếu sáng.

Trên đây là ba sản phẩm tiêu biểu của 3M, đại diện cho sự sáng tạo và khả năng ứng dụng khoa học giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống, từ đó đem lại sự tăng trưởng mạnh mẽ cho tập đoàn 3M tại Việt Nam.

Đầu tư cơ sở vật chất để phát triển cộng đồng một cách bền vững

Không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những sản phẩm có ích, suốt một phần tư thế kỷ qua, 3M đã liên tục có nhiều dự án đầu tư vào cơ sở vật chất để phát triển cộng đồng một cách bền vững.

Những nỗ lực của 3M trong năm 2019 đã được ghi nhận qua giải thưởng Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp do Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AMCHAM) trao tặng

Với kinh phí xây dựng hơn 11 tỷ đồng, Trung tâm Kỹ thuật khách hàng Customer Technical Center (CTC) của 3M với tổng diện tích 700m2 là nơi 3M đưa khoa học vốn khô khan đến gần hơn với xã hội. Tại đây, các sản phẩm, công nghệ của 3M sẽ được trình bày bằng hình thức tương tác và trực quan sống động. CTC giúp khách tham quan nhận ra khả năng ứng dụng đa dạng của những sản phẩm 3M, làm cuộc sống trở nên an toàn và tiện nghi hơn, từ đó phát triển niềm đam mê khoa học ở trong thế hệ trẻ.

Vào năm 2018, Trung tâm thực hành kỹ năng Customer Experience Center (CEC) đầu tiên được 3M giới thiệu để các sinh viên, và nhân viên y tế các trường, các viện trên cả nước có thể được cập nhật những công nghệ mới nhất của 3M và thực tập trực tiếp trên những thiết bị tiên tiến nhất khu vực. Bên cạnh đó, 3M cũng đồng hành cùng bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh – UMC xây dựng và cải tiến đơn vị tiệt khuẩn trung tâm theo chuẩn quốc tế.

Trong lĩnh vực an toàn giao thông, 3M kết hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong một dự án dài 3 năm nhằm nghiên cứu và triển khai các giải pháp nâng cao tính an toàn của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tại một số điểm đen. Ngoài ra, công ty còn có những hoạt động nhân văn khác như tặng bộ sản phẩm an toàn (áo và huy hiệu phản quang, khẩu trang) cho trẻ em, hướng dẫn các em cách ứng phó trong trường hợp nguy hiểm, trang bị bậc thang chống trơn trượt cho các trường tiểu học trên toàn quốc nhằm giúp các em nhỏ có môi trường học tập và phát triển an toàn.

3M luôn quan tâm đến sự phát triển của thế hệ trẻ tương lai Từ khi có mặt tại Việt Nam, 3M không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh mà còn đầu tư vào cộng đồng để phát triển bền vững. Thành công của 25 năm qua khẳng định đó là hướng đi đúng đắn của tập đoàn 3M.