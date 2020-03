HDBank đạt giải 'Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam'

Về The Asset Triple A Awards:

The Asset là tạp chí chuyên ngành tài chính ngân hàng đặt trụ sở chính tại Hong Kong. Đối tượng độc giả chủ yếu là các CEO, giám đốc tài chính, chuyên gia phân tích trong lĩnh vực kinh tế tài chính, nhà đầu tư, những người quan tâm đến thị trường kinh tế, tài chính thế giới nói chung và châu Á nói riêng. The Asset Triple Annual Awards là giải thưởng thường niên của The Asset nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức xuất sắc trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, cung cấp dịch vụ nguồn vốn tốt nhất, quản trị rủi ro và các giải pháp về vốn lưu động dành cho các khách hàng.