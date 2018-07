HDBank đạt lợi nhuận 2.063 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2018

Theo số liệu công bố từ Tổng cục Thống kê (GSO), 6 tháng đầu năm 2018, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,1% so với cùng kỳ, mức cao nhất tính từ năm 2011 cho đến nay.

Đi cùng tăng trưởng của nền kinh tế, hoạt động kinh doanh của HDBank đã đạt được những kết quả tốt nhất từ trước đến nay.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018, tại 30/06/2018, HDBank đạt lợi nhuận trước thuế 2.063 tỷ đồng, gấp hơn 2,3 lần so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROEA) đạt 21,11% và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROAA) đạt 1,74% - thuộc top dẫn đầu các ngân hàng có chỉ số sinh lời tốt nhất trên thị trường bao gồm Vietcombank.

Là một trong những ngân hàng định hướng bán lẻ - SMEs và tiêu dùng, sở hữu hệ sinh thái đặc quyền hiếm, HDBank đã phát huy hiệu quả kinh doanh với các chỉ số nổi bật: Tổng thu nhập hoạt động 6 tháng đầu 2018 có sự đóng góp mạnh mẽ từ hoạt động dịch vụ: Thu nhập hoạt động dịch vụ tăng 172% so với cùng kỳ, mức tăng cao nhất so với bình quân chung. Doanh thu từ các hoạt động kinh doanh của HDBank đều đạt mức tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ, đặc biệt bên cạnh thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự có tăng trưởng ổn định (14%). Riêng thu nhập từ lãi thuần tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thu nhập khác đều tăng mạnh với nguồn thu đa dạng hóa. HDBank đang đi đúng chiến lược nâng tỷ trọng thu phí dịch vụ, bên cạnh nguồn thu từ tăng trưởng tín dụng, tối ưu hóa hiệu quả của mạng lưới hoạt động rộng lớn, bao gồm hơn 13.000 điểm cung cấp dịch vụ tín dụng thuộc hệ sinh thái HDBank: HDSAISON.

Trong tổng lợi nhuận tăng mạnh của HDBank 6 tháng đầu 2018, Công ty tài chính HD SAISON đóng góp 400 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ. Chất lượng hoạt động dịch vụ cho vay tiêu dùng của HD SAISON tiếp tục được kiểm soát chặt, song song với việc kết hợp ngân hàng phát triển thêm các sản phẩm dịch vụ mới phù hợp và liên kết với các đối tác Nhật Credit Saison trong liên doanh tạo nên các lợi thế cạnh tranh cao. Hiện nay, HDSAISON phục vụ gần 5 triệu khách hàng; mạng lưới 12.548 điểm bán hàng - duy trì vị trí dẫn đầu của Công ty Tài chính tiêu dùng có mạng lưới lớn nhất trên thị trường đồng thời dẫn đầu về mảng cho vay xe máy.

Tính đến 30/6/2018, tổng tài sản HDBank đạt 191.293 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước và đạt 78,8% kế hoạch 2018. Tổng huy động đạt 167.691 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước và đạt 79,4% kế hoạch 2018. Tổng dư nợ: đạt 125.130 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với cuối năm 2017 và tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 80,3% kế hoạch 2018. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt 13,6% cao hơn đáng kể so với 9% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và thuộc nhóm ngân hàng có hệ số CAR cao nhất. Bên cạnh việc tăng trưởng doanh thu, HDBank cũng là ngân hàng có chất lượng tài sản và tín dụng tốt nhất, với nợ xấu được kiểm soát chặt, ở mức thấp nhất toàn ngành, riêng lẻ HDBank: 0,93%, hợp nhất với Công ty tài chính tiêu dùng: 1,31%.

HDBank cũng đã phát triển thêm 119.507 khách hàng cá nhân và 1.005 khách hàng doanh nghiệp; mở rộng thêm 16 điểm giao dịch, đạt 256 điểm giao dịch trên toàn hệ thống; HDSAISON phát triển thêm 1046 điểm giao dịch. Ngân hàng cũng đã tổ chức 354 khóa đào tạo với 11.512 CBNV tham gia; tuyển dụng thêm 1.043 CBNV mới; nâng lương cho 4.500 CBNV ở mức 5%-25%/tháng trong 6 tháng đầu 2018.

Ngày 5/1/2018, 981 triệu cổ phiếu HDB của HDBank chào sàn HOSE. Cổ phiếu HDB luôn thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư với lượng giao dịch lớn mỗi phiên, nhất là khối ngoại với lượng mua ròng lớn. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đã tăng từ khoảng 21,5% trong ngày đầu chào sàn lên hơn 27%. Thanh khoản bình quân của HDB đạt 4,5 triệu cổ phiếu/phiên, tương đương 200 tỷ đồng/phiên.

Ngân hàng đã thông qua về thực hiện việc chia cổ tức 35%, trong đó đã thực hiện bằng tiền 13% và dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu 22% vào quý III/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên HDBank đã nhất trí thông qua phương án sáp nhập PG Bank vào HDBank trong năm 2018. Chiến lược M&A vừa là năng lực vừa là sở trường của HDBank nhằm đưa HDBank sau sáp nhập gia tăng sức mạnh, sớm hoàn thiện hệ sinh thái khách hàng, duy trì tốc độ tăng trưởng cao và liên tục, các chỉ số hiệu quả cao, chất lượng bảng cân đối tài sản tốt và an toàn.

Với các kết quả về kinh doanh và đóng góp cho nền kinh tế, HDBank mới vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Báo cáo thường niên năm 2017 của HDBank được Hiệp hội Truyền thông chuyên nghiệp Mỹ trao giải Bạch kim vào tháng 6/2018, giải thưởng cao nhất trong lĩnh vực tài chính ngân hàng TMCP trên toàn cầu - thể hiện sức khỏe tài chính và sự minh bạch trong công bố thông tin của HDBank theo chuẩn mực quốc tế.

Với những kết quả tăng trưởng tích cực, HDBank dự kiến sẽ hoàn thành sớm và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận hợp nhất 3.933 tỷ đồng đặt ra đầu năm nay.

P.V