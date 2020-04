HDBank tài trợ gần 3 tỷ đồng chống xâm lấn hạn mặn ở ĐBSCL

Quảng cáo

Tại vùng ĐBSCL, dù các địa phương đã có phương án ứng phó từ kinh nghiệm của nhiều năm qua nhưng tình hình hạn mặn mùa khô năm nay liên tục gia tăng và kéo dài, gây thiệt hại nghiêm trọng tới sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Hỗ trợ người dân, hướng đến giải pháp đáp ứng những nhu cầu thiết yếu nhất, HDBank trang bị và dành tặng cho bà con 25 máy lọc nước mặn, công suất lọc 750 lít nước/một giờ/máy cho 5 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nhất của đợt thiên tai lần này gồm Cà Mau, Kiên Giang, Bến Tre, Tiền Giang và Sóc Trăng thông qua Ủy ban nhân dân huyện, xã. Giá trị 25 máy lọc nước mặn gần 3 tỷ đồng sẽ góp phần giúp bà con hạ nhiệt cơn khát nước ngọt trong sinh hoạt và một phần cho cây trồng.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ Tướng Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước, thông qua Mặt Trận tổ quốc Việt Nam, HDBank đã trao tặng 10 tỷ đồng, góp phần chung tay phòng chống dịch Covid-19 và hạn hán, xâm mặn ở miền Tây; Ba tỷ đồng trang bị 1.000 giường y tế cao cấp co Sở Y tế TP. HCM trong phòng chống dịch Covid 19; Tài trợ chi phí mua thẻ BHYT tái tục cho người cận nghèo phòng tránh bệnh…Trong 3 tháng đầu năm 2020, HDBank trao khoảng 20 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, nối tiếp hàng trăm chương trình an sinh xã hội mà HDBank đã triển khai suốt 30 năm qua như xây cầu, làm đường, tặng học bổng cho học sinh hoàn cảnh thiệt thòi, tài trợ chi phí phẫu thuật mắt mang lại ánh sáng cho hàng trăm ngàn người nghèo và trao đi hơn 25.000 thẻ bảo hiểm y tế…của hành trình “Chắp cánh yêu thương”, sẻ chia trách nhiệm cộng đồng.

Luôn đi đầu trong các hoạt động hỗ trợ, góp sức giảm đau nền kinh tế và sát cánh, đồng hành cùng khách hàng trong khó khăn do dịch Covid 19, HDBank đã triển khai nhiều gói tín dụng cho nhiều đối tượng khách hàng như cho vay ưu đãi lãi suất chỉ từ 6,5%, miễn giảm lãi suất từ 2-4,5%, cho vay bình ổn giá các mặt hàng thiết thực, các đơn vị Dược và cung ứng vật tư y tế, các doanh nghiệp vay trả lương cho nhân viên...; triển khai cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, miễn, giảm phí thanh toán... Song song đó, HDBank đẩy mạnh chuyển đổi số, các ứng dụng không dùng tiền mặt.

P.V