Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam đồng hành cùng cả nước chống dịch COVID-19

Sáng ngày 3/4/2020, tại TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam trao tặng 1 tỷ đồng ủng hộ các y, bác sĩ và nhân viên y tế của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Số tiền ủng hộ sẽ được sử dụng ngay để hỗ trợ các y bác sĩ có đầy đủ trang thiết bị phục vụ trong giai đoạn cao điểm chống dịch. Đây là đợt thứ 3 Hiệp hội trao ủng hộ cho các đơn vị, địa phương tuyến đầu chống dịch.

Như đã đưa tin, ngày 1/4/2020, tại Trụ sở Bộ Công an, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam đã trao ủng hộ tiền mặt và hiện vật phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với tổng trị giá 2,8 tỷ đồng. Trong đó, Hiệp hội ủng hộ lực lượng CAND các trang thiết bị, phương tiện y tế trị giá 1,5 tỷ đồng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bộ Công an sẽ gửi số vật dụng, thiết bị y tế bảo hộ phòng dịch đến lực lượng an ninh đang làm nhiệm vụ tại 5 cảng hàng không quốc tế là: sân bay Nội Bài, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Vân Đồn, sân bay Đà Nẵng và sân bay Cần Thơ

Tại đây, Hiệp hội trao ủng hộ 1 tỷ đồng cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở II tại Đông Anh và trao 300 triệu đồng ủng hộ Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị điều trị các ca bệnh nặng lớn nhất cả nước và đang là tâm điểm của cuộc chiến chống Covid-19. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh là 2 đơn vị đi đầu trong công tác phòng, chống, điều trị Covid-19. Các y bác sĩ nơi đây đang ngày đêm nỗ lực “bám viện”, hết lòng vì bệnh nhân, vì cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn thị Bảo Hiền, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội trao ủng hộ cho đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bộ Công an - Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy, Cục trưởng Cục Y tế CAND

Như vậy, sau 3 đợt, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam đã kêu gọi đóng góp ủng hộ được gần 5 tỷ đồng cho công tác phòng chống đại dịch Covid-19.

Ngoài ra, theo tổng hợp ban đầu của Văn phòng Hiệp hội, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh, Hội, Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu chiến binh trên cả nước cũng có những đóng góp tích cực, kịp thời góp phần cùng cả nước phòng chống đại dịch như ủng hộ hàng ngàn khẩu trang y tế, hàng ngàn chai nước rửa tay kháng khuẩn cùng hàng tỷ đồng tiền mặt, điển hình như Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước ủng hộ 1 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh của tỉnh.

Trong thời gian tới, diễn biến dịch bệnh còn nhiều phức tạp, Hiệp hội tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh đóng góp ủng hộ, góp phần cùng cả nước ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch Covid-19.